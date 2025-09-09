Los socialistas quieren cambiar el acceso a la carrera judicial para que los jueces se parezcan a la gente. No conozco a tantos jueces como para saber si tienen razón, pero oyes a Francisco Javier Borrego bromear en el Congreso que se siente Francisca Javiera y mujer y ese magistrado —que lo fue del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— se parece a una persona vulgar en una chanza de tasca.

Lees a la juez decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en La Nueva España, invocar la presunción de inocencia después de que la inocencia importe poco en el caso del fiscal general del Estado y habla como cualquiera en una cena de amigos. Es tan normal que dice que «no es agradable ver a un investigado al lado de Felipe VI, dando un discurso ante los jueces de la sala segunda que quizás tengan que enjuiciarle» como tanta gente que ha oído a Miguel Tellado, secretario general del PP.

Lo normal no siempre es sano, pero es normal. Unir la presunta revelación de secretos relativos al novio presuntamente defraudador de Isabel Díaz Ayuso con la inconveniencia del asiento junto al Rey en una reunión de personas acostumbradas al delito como son los jueces es un argumento ultraprocesado para un fiscal general procesado, lo que tampoco es normal. Intentas seguir como una cocción lo que va del alimento crudo al plato servido y no se parece a lo que resulta de usar agua y calor. Apenas está el ingrediente argumental para un debate racional, pero han añadido colorantes, saborizantes, emulsionantes, edulcorantes y conservantes para mejorar la textura o la apariencia y que te lo comas según tu gusto.

Pero es normal: los argumentos ultraprocesados están en el argumentario político como los alimentos ultraprocesados en la dieta. La cuarta parte de las calorías que ingerimos vienen de esos alimentos. No se sabe el porcentaje de argumentos ultraprocesados que sirven en los telediarios. Hay mucha bollería industrial en las declaraciones y mucha gente normal a la que le gusta zamparla, pese al riesgo de hipertensión.