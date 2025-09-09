Problemas de personal

Una mujer seglar seguirá ocupándose de siete parroquias en un arciprestado de Galicia para paliar la penuria de curas disponibles. El obispo de Tui-Vigo le ha renovado la autorización para dirigir la Celebración de la Palabra, que no es una misa, pero permite distribuir la comunión de modo que los feligreses cumplan con el precepto. Si uno, lego en estos asuntos, no ha entendido mal.

Aunque se trate de una anécdota, o precisamente por eso, la noticia no deja de reavivar el debate sobre la negativa de la Iglesia a permitir la ordenación sacerdotal de mujeres. Es sabido que las señoras no pueden formar parte del clero en la Iglesia Católica, a diferencia de algunas confesiones luteranas que sí han incurrido en esa herejía y hasta cuentan con obispas.

La ley del mercado —laboral, en este caso— ha puesto a los dirigentes eclesiásticos en el brete de buscar alternativas al preocupante adelgazamiento de las plantillas de sacerdotes en activo. Hay bajas y jubilaciones que la escasa producción de los seminarios no siempre alcanza a cubrir. Y ahí entran, sin entrar, las mujeres.

Al igual que la empresa civil, la Iglesia había recurrido ya a la inmigración para tapar los agujeros que está dejando la falta de vocaciones autóctonas. Alrededor de un 9 por ciento de la clase sacerdotal española está formada por clérigos extranjeros, mayormente importados de Latinoamérica. Una actitud favorecida por la doctrina social católica, que en esta cuestión de los inmigrantes bien podría reputarse de progresista.

Parecería lógico que la escasez de personal llevase al Vaticano a ampliar el campo sin más que aceptar a las mujeres como curas, pero ahí choca la teología con las exigencias del mercado laboral. El papa Juan Pablo II estableció hace treinta años que la Iglesia no tiene «autoridad alguna» para conceder el sacerdocio a las mujeres. Y una vez que habla un pontífice, no hay más que hablar. Roma se ha pronunciado y el caso está cerrado.

Las razones invocadas tienen que ver, básicamente, con la tradición. Cristo eligió solo varones para el ejercicio del apostolado; y a su vez, los doce escogidos se rodearon también de hombres como colaboradores. Por algo sería, vienen a decir muy resumidamente los doctores de la institución.

Frente a las quejas de las mujeres que pudieran sentirse discriminadas, el organismo vaticano que vela por la fe aclara que el sacerdocio no es un derecho de las personas, sino que depende del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y a ver quién se enfrenta a la tradición y al misterio juntos.

Como sucede ya en otros ámbitos menos espirituales, la inmigración y las mujeres son el modo algo subalterno al que está recurriendo la Iglesia para resolver —o al menos, mitigar— sus problemas de plantilla. Quizá por eso sea noticia el caso de una mujer, tal vez no la única, designada para suplir la escasez de pastores. Lo de autorizar que sean pastoras de pleno derecho ya va para largo o probablemente para nunca. Doctores tiene la Iglesia, decía el catecismo del padre Astete.