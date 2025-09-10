Opinión | Si no lo leo no lo creo
ANTÓN PERULEIRO
La curiosa escalera del final de la avenida de Oza
Cualquier vecino que pasee estos días por el final de la avenida de Oza, casi llegando al cruce con A Pasaxe, se encontrará una escalera bastante curiosa. Algunos, de hecho, no se han atrevido a subir o bajar por ella. Hecha con andamios, no parece la escalera más confortable del mundo, pero lo cierto es que hace su función. La colocacaron los operarios que trabajan actualmente en la zona del oleducto. Como se ha cerrado el paso, han optado por esta alternativa para facilitar la vida de los peatones. A simple vista parece que alguien ha olvidado de recoger el material de obra. Por eso, más de uno ha optado por subir por la zona ajardinada sin necesidad de apoyarse en este artilugio tan curioso.
