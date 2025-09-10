Finales a medida

¿La revelación de la identidad del asesino de Laura Palmer en Twin Peaks no te pareció convincente? ¿Te sentiste estafado al descubrir cuál era el misterio que rodeaba a los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic en Lost? ¿Juraste en arameo al descubrir el destino de Jon Snow en Juego de Tronos? El final de una serie no es una cuestión menor. Es la guinda con la que culmina una relación que el creador ha establecido con la audiencia. El espectador ha aprendido a amar y a odiar a los personajes, y esa inversión emocional necesita su clímax para pasar página. Por eso los finales insatisfactorios generan reacciones viscerales y profundas. Pero ¿y si uno pudiese crear un final a medida? La inteligencia artificial (IA) ha convertido lo que parecía un sueño en realidad.

Las nuevas tecnologías están transformando la relación entre los fans y las series. En la época de la televisión analógica la insatisfacción primero se rumiaba en casa y luego con el círculo cercano. Internet y las redes permitieron globalizar ese sentir. Los comentarios online se convirtieron en una herramienta de presión poderosa que los estudios observaban para comprender las emociones de su audiencia. Eso sí: el pataleo digital no podía cambiar el destino que el creador había trazado para los personajes. Las cosas están cambiando. Estamos en los albores de una nueva era del audiovisual y la IA ofrece un universo de posibilidades. Entre ellas, reescribir aquellos finales de serie insatisfactorios. Esto es lo que ha pasado con la última temporada de El juego del calamar, la exitosa serie de Netflix convertida en fenómeno global tras su estreno en 2020. El final no logró satisfacer las elevadas expectativas que su audiencia tenía puesta en ella. Nada que no haya pasado antes. Lo que ocurre es que, en esta ocasión, algunos usuarios han aparcado las lamentaciones y han pasado a la acción, usando herramientas de IA para desarrollar sus propios finales alternativos y construir escenarios que no aparecen en la serie original. Muchos de los impulsores son slop artists, término despectivo que alude a quien produce imágenes y vídeos rápidamente y en grandes cantidades con el objetivo de que se vuelvan virales. Este tipo de creadores no muestran cuidado por la calidad, la coherencia o la estética, emplean prompts automáticos, sin edición ni refinamiento y publican resultados crudos.

La tecnología que ha hecho posible estos finales alternativos es Veo 3, el modelo de generación de vídeo de Google. Narrativamente hay de todo. Finales más esperanzadores que el oficial, interpretaciones oscuras y retorcidas, versiones metafísicas y autorales… todos ellos corriendo como la pólvora en TikTok, Instagram y YouTube, donde rápidamente se viralizan.

Parece que, con los ajustes precisos y altas dosis de paciencia, cualquiera puede generar una versión alineada con sus opiniones sobre lo que el desenlace debería ser. Muchas de estas creaciones son pésimas y otras son impresionantes. En cualquier caso, se está generando un debate interesante. El potencial creativo y democratizador de la IA está fuera de duda. Pero teniendo en cuenta que estas obras derivadas se están realizando sobre materiales protegidos por derechos de autor, plantean cuestiones éticas sobre el respeto al trabajo original.

También existe otra ramificación relacionada con nuestra madurez como espectadores. Los giros inesperados son la base de una buena ficción. Están presentes para crear expectativa. Cuando los personajes se alejan de lo que creemos que harán en base a lo que sabemos de ellos el interés por la serie se estrecha. Sin esas sorpresas no se mantendría vivo el deseo por saber qué pasará a continuación. Toda esta arquitectura colisiona con un entorno que refuerza la personalización alineada con las preferencias declaradas con cada like o follow. Una complacencia que está volviendo a muchos usuarios alérgicos hacia aquello que no les gusta, a pesar de que en esa experiencia negativa haya la oportunidad de explorar nuevas posibilidades.

Al buscar finales que siempre nos satisfagan, estemos renunciando a una parte fundamental de lo que significa ser espectador: aceptar lo inesperado, confrontar lo incómodo y dejarnos llevar por la visión de alguien más. La IA nos da el poder de cerrar cualquier historia a nuestro gusto, pero al hacerlo, ¿no perdemos la magia de dejarnos sorprender?

