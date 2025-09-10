Tabaco y terrazas, mala combinación...

Era un puro. No sé si habano o no, porque mi cultura sobre las cualidades organolépticas del tabaco es absolutamente inexistente, tal y como corresponde a quien nunca ha probado un cigarrillo ni cualquier otra preparación similar. Un puro grueso, cuya combustión lenta producía expansivas volutas de humo que, no sé por qué razón fruto del azar, terminaba irremediablemente en mi cara. Aquel café en compañía en una terraza céntrica, planeado como un pequeño placer, se tornó en verdadero infierno. Me volví y le miré, buscando algún atisbo de comprensión. Pero la verdad es que ni le vi ni me vio, porque entre nosotros flotaba a media altura una suerte de marasmo gaseoso entre gris y negro. Comprendí, entonces, que mejor era hacer mutis por el foro y poner proa a otro lugar. Cambiarme de mesa, vamos. Y eso hice lo más lejos posible, después de buscar la mirada aprobatoria y hasta cómplice del camarero encargado de la terraza.

Más tarde, hablando con este último, le comenté que desde pequeño tengo grandes problemas con el humo del tabaco. No sé exactamente por qué, pero su presencia cerca me produce un especial daño. ¿A usted no? En mi caso no es, les adelanto, porque haya probado poco tal tipo de situaciones. Mi querida familia, a pesar de todo el amor, cariño y bienestar que me dio, también me regaló importantes cantidades de humo de tabaco. Y es que llegó un momento, hace décadas, en el que yo creo que eran todos fumadores. Todos y todas, menos yo... Padres, hermanos, sobrinos... amigos y vecinos que se acercaban a casa y con los que la conversación y el café de última hora siempre eran gratísimos, aunque tuvieran el pequeño defecto de venir acompañados de la para mí siempre desagradable presencia del humo de cigarrillo.

Luego las cosas cambiaron, no sólo porque los achaques o los sustos fueran invitando individual y colectivamente a ese grupo humano tan cercano para mí a reinventarse en materia de su relación con el tabaco, dejándolo. También porque los tiempos fueron dando la razón a quien, como yo, siempre vivió aquel enamoramiento ajeno con la nicotina como un verdadero problema, y no como un placer. Y entonces los pocos fumadores que fueron quedando empezaron a buscar otros momentos y espacios para seguir ensayando su, ya entonces, fuerte adicción. Lamentablemente, a alguna de las personas más cercanas a mí el tabaco le transmitió su legado más duro e irreversible, en forma de patología pulmonar severa, que a todos nos golpeó. Y es que ese «fumar mata» que a muchas personas les parece un mero trámite, como parte del paisaje por estar escrito en la cajetilla, es mucho más nítido y evidente cuando se sustancia en alguien querido, relativamente joven y tocado por los efectos de más de cuatro décadas de convivencia con el tabaquismo.

El camarero también me habló, y me dijo que me entendía. «Claro», afirmé, «vosotros sois los principales perjudicados». Asintió. Trabajar a diario en una terraza donde las chimeneas se alzan estocásticamente en diversos puntos de la misma no es tan duro como antaño, cuando se fumaba en el interior de los establecimientos, pero ya llega para recibir tu dosis diaria de porquería. Por eso también es importante que no se pueda fumar en las terrazas, no solamente por los clientes. Creo que lo es, sobre todo, por pura prevención de riesgos en el caso del personal de hostelería, expuesto como nadie al tabaquismo ajeno con consecuencias reales en su salud.

No se trata de prohibir por prohibir, ni de amargarle la vida a nadie. Pero el derecho de la persona a tomar la decisión de fumar colisiona en tales espacios con uno más básico y primordial, que tiene que ver con el también derecho a la integridad física, desde la perspectiva de la salud. No diré ya del bienestar o de estar cómodo lejos de emisiones molestas, que también, pero céntrenlo en lo relativo a la salud. Por eso creo que será importante dar el paso de no permitir fumar en las terrazas, de lo que se habla hace tiempo. Algo que ya se había puesto en práctica de forma transitoria cuando el Covid-19 nos golpeó, que a nadie hizo rasgarse las vestiduras y en lo que, desde mi punto de vista, nunca debimos haber involucionado hasta la situación actual. El trabajo ya estaba hecho, y casi todo el mundo comprendía que el aire que respiramos es compartido, y que asegurar su mejor calidad es básico. Creo que, cuando se haga definitivamente, todo el mundo terminará apreciando tal medida, igual que muchos amigos y amigas fumadores recuerdan ahora con horror el tiempo en el que se fumaba en los restaurantes. Algo que nadie entendería ya, y con lo que no hay vuelta atrás.

Cuidarse a uno mismo es indispensable e indelegable. Y cuidar a los demás, como derivada natural de ello, también. Es factor clave de éxito para una adecuada convivencia. Y, amigos y amigas, de eso se trata, y entiendo que en tal cosa debemos incidir y perseverar.