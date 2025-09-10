Trump reasignado

Firmar es afirmar. Dejas un rasgo único que se identifica contigo y das firmeza o seguridad a algo. O a alguien. Cuando firmas la hipoteca a 30 años sueles hacerlo asustado porque tiene más firmeza y seguridad el banco que tú. Firmar es afirmar desde el latín, pero influye la seguridad personal de quien firma.

Mire a Donald Trump con su firma enorme y picuda, hecha de pinchos como su personalidad alambrada. El presidente de Estados Unidos lleva sus ideas a las órdenes y las afirma ante todos cuando las firma y muestra a la cámara de televisión. En las imágenes del gesto se nota que afirma con su nombre y se afirma él en otro de sus rituales de ego gigante que promete hacer grande América otra vez y señala como bueno sólo lo de envergadura. Trump, que sueña hacer de su familia dinastía en la Casa Blanca y que valora todo en talla grande quisiera rango de rey: Donald Trump es King Size.

En 2003, cuando solo era un magnate inmobiliario, le envió una felicitación al millonario (y además) pederasta Jeffrey Epstein por su 50º cumpleaños. El texto, cómplice y picante, iba enmarcado en el dibujo esquemático de un torso de mujer que remataba con esa firma que hacía las veces de vello púbico.

Lo contó, sin mostrar el dibujo, el periódico económico conservador (¡claro!) The Wall Street Journal y Trump convirtió su cólera en demanda de 10.000 millones de dólares, por libelo y calumnias. Ahora, los demócratas difunden el dibujo desde el Congreso de los Estados Unidos. Lo que importa es qué relación tenía Trump con Epstein y su red de prostitución con menores para magnates y príncipes, pero lo que queda a la vista es la firma de Trump como vello púbico y ya no puede ser visto de otra forma. La firmeza de esa firma se reasigna en vello púbico femenino. Una vieja frase sobre el poder del vello púbico femenino dice que «tira más pelo de coño que maroma de barco». Aun siendo evidente su sexismo, no sé si leerla como cuñadismo señoro o como empoderamiento femenino.

