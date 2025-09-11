Opinión | Al azar
La mujer más valiente
Es curioso el olvido progresista de Ibtissam Lachgar, llamadla Betty, pero hay razones más sólidas para honrar a la psicóloga clínica condenada en Marruecos a más de dos años de cárcel y una multa de cinco mil euros, por lucir una camiseta con la leyenda «Alá es lesbiana». Si quería recibir el patrocinio de los solidarios españoles ávidos de sumisión, la activista se equivocó de Dios. De haber especificado que se refería a la divinidad cristiana, ya habría documentales, manifiestos y flotillas de la libertad para rescatarla. Occidente ha asesinado a Voltaire para abrazar la nueva religión verdadera, y la feminista condenada en Rabat abominaba de la práctica religiosa como «fascista, falócrata y misógina». En las coordenadas vigentes, no tiene a quien la defienda, y hoy resulta imposible separar su sentencia del solidario Pedro Sánchez, que le regaló el Sáhara a Marruecos. Estamos en buenas manos.
Cada vez cuesta más localizar a seres humanos admirables. El contagio masivo del ansia inquisitorial implica que se entienda mucho mejor al tribunal marroquí de primera instancia que a Betty. La disidencia y la refrescante blasfemia buñuelesca están a punto de ser ilegalizadas por Occidente. Si Lachgar hubiera gritado que «Dios es mujer» en España, solo hubiera recibido una querella archivada de Abogados Cristianos, pero no faltarán quienes la acusen de un sacrilegio gratuito, véase a John le Carré contra Salman Rushdie.
Se necesitan causas claras por las que luchar, como Ucrania contra Rusia o la portadora del «Alá es lesbiana» frente a Marruecos, la mujer más valiente del país. No solo se trata de respaldar a las personas que saben hablar por sí solas contra el poder, lo cual coloca a Lachgar en la estirpe de Saviano o Navalni. Su coraje subsana también la tentación de defender el derecho a la libre expresión como una tortura, a sobrellevar con estoicismo. Es justo al revés, si no escuchamos opiniones que nos parecen ofensivas, estamos intelectualmente desactivados, inermes por tanto. De eso se trata.
