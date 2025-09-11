El nazismo no desapareció con Hitler

Me preguntó un colega si cabe comparar, por su crueldad, el genocidio perpetrado por el régimen nazi desde su democrática toma del poder en el año 1933 hasta su hundimiento definitivo en el año 1945 con el suicidio de Hitler en el búnker de Berlín, con el genocidio impulsado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra la población palestina, a la que pretenden arrebatar su derecho secular a vivir en la tierra de sus antepasados. Sí, pero no, le contesté a bote pronto.

Para empezar —le explico— esos dos movimientos políticos criminales se desarrollan en distinto tiempo histórico. Hitler, Mussolini, Franco y otras figuras de segundo nivel desarrollaron su nefasta influencia entre los años treinta a cuarenta del siglo XX y desaparecen (o al menos así lo aparentan) con el suicidio del führer en el búnker de Berlín en 1945 ante las tropas soviéticas y las de la coalición anglo-norteamericana. El único superviviente de aquella locura colectiva resultó ser el general gallego Francisco Franco que jugó la baza de su obsesivo anticomunismo para hacerse perdonar su simpatía hacia las potencias del Eje.

La inmensa mayoría de los dirigentes nazis (casi todos alemanes) fueron juzgados y condenados a muerte y perseguidos hasta sus escondrijos como si fueran alimañas. Luego, se creó el Estado de Israel en territorio palestino con el falaz argumento de ser un «hogar» para el disperso pueblo judío en el que se mezclaron citas de la Biblia (somos el pueblo elegido por Dios), intereses económicos del influyente lobby judío en Estados Unidos y la estratégica cercanía al inmenso mar de petróleo con que Alá (el Dios de los mahometanos) quiso premiar a quienes lo reconocían como la única divinidad digna de ese tratamiento. Y todo ello sin necesidad de ser el pueblo elegido por el Pentágono.

