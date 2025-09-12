La palabra justa: genocidio

Durante la declaración institucional para anunciar las medidas contra el genocidio en Gaza, Pedro Sánchez pronunció tres veces la palabra genocidio. No parecen pocas para los 8 minutos y 35 segundos de discurso, pero sí para los dos años que dura el genocidio.

De las tres, el presidente del Gobierno trastabilló en la segunda, aproximadamente en el ecuador (4 minutos y 31 segundos) de la comparecencia. Se trabó al decir genocidio, como a veces tartamudea quien dice por primera vez algo que lleva pensando (y diciendo mentalmente) mucho (demasiado) tiempo. Es decir, en rigor Sánchez dijo dos veces genocidio y una, algo así como «genoccidio».

Llega tarde, sí, pero llega el primero. No han pronunciado esa palabra los otros mandatarios occidentales. De hecho, Almeida volvió a hacer lo mismo que hicieron Faemino y Cansado en su famoso gag del cigarro (esto no es un pitillo) y lo que su partido hizo cuando el matrimonio homosexual (era una unión o un lazo). Negarse a pronunciar una palabra, ya lo haga un bebedor patológico que se ahorra la palabra «alcohólico» o un maltratador que prefiere seguir llamando «pasión» a sus abusos, es la forma infalible de evitar la culpa, la reflexión y, sobre todo, las medidas y acciones.

Pero genocidio es la palabra justa (y necesaria). Gustave Flaubert popularizó la idea del mot juste, hablando de su propio estilo. La palabra justa es la única que puede expresar cabalmente una idea, con potencia, belleza y precisión. Solo hay una que se ciña como un guante a lo que se quiere expresar. Y, además, uno reconoce cuál es mediante el oído. De hecho, Vargas Llosa cuenta, en sus Cartas a un joven novelista, que Flaubert sometía cada palabra a la prueba de la gueulade (algo así como la chillería o el vocerío). Salía de su casa en Croisset y se paseaba por la alameda de tilos recitando a todo pulmón para testar cada mot juste.

Este último párrafo es casi una parodia triste de la situación que estamos viviendo: docenas de cretinos discutiendo la pertinencia o no de la palabra, mientras asesinan a decenas de niños cada día. Pero esconde una necesidad, que no es una solución pero sí una respuesta mínima: que se diga en los despachos, pero que la gritemos en las calles.

Porque Netanyahu sí presta atención a la palabra. Por ejemplo, a la de la Biblia. Una salida política y una reparación histórica justa después del Holocausto se rellena narrativamente, se expande hacia el delirio y se recarga de legitimidad no en resoluciones de la ONU, sino en soluciones divinas y en frases como «Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro».

Es justa la palabra genocidio, sí. Justa por su precisión, pero también por su integridad. Aun así, llega tan tarde a algunas bocas, y se resiste tanto a salir de otras, que quizá deberíamos buscar otra que logre calar aún más, que resalte la ironía histórica, la devastación humana y el exterminio físico y moral, que remita al sacrificio incendiario religioso y nos alerte de la amnesia, pasada y futura: holocausto.