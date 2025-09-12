Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Si no lo leo no lo creo

ANTÓN PERULEIRO

De los zombis a una casa en A Costa da Morte

El actor Norman Reedus protagoniza el papel de Daryl Dixon en la serie 'The Walking Dead'.

El actor Norman Reedus protagoniza el papel de Daryl Dixon en la serie 'The Walking Dead'. / AMC+

Norman Reedus, se hizo conocido por actuar en la serie The Walking Dead y protagonista de su spin-off, The Walking Dead: Daryl Dixon, ambientadas en un mundo tomado por los zombis (que no infectados). Ahora va a estrenar la tercera temporada de la serie de continuación, parte de ella grabada en Galicia, y, en una entrevista concedida a la cadena Ser, explicó que la comunidad es su parte «favorita» de España.

Destacó la Costa da Morte y su comida, también arquitectura y gente. «Hay mucha pasión en España, la gente quiere hablar contigo, quiere abrazarte, quiere seguir hablando», afirmó, añadiendo sin dudar que quiere «una casa en Galicia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents