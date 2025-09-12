De los zombis a una casa en A Costa da Morte

El actor Norman Reedus protagoniza el papel de Daryl Dixon en la serie 'The Walking Dead'. / AMC+

Norman Reedus, se hizo conocido por actuar en la serie The Walking Dead y protagonista de su spin-off, The Walking Dead: Daryl Dixon, ambientadas en un mundo tomado por los zombis (que no infectados). Ahora va a estrenar la tercera temporada de la serie de continuación, parte de ella grabada en Galicia, y, en una entrevista concedida a la cadena Ser, explicó que la comunidad es su parte «favorita» de España.

Destacó la Costa da Morte y su comida, también arquitectura y gente. «Hay mucha pasión en España, la gente quiere hablar contigo, quiere abrazarte, quiere seguir hablando», afirmó, añadiendo sin dudar que quiere «una casa en Galicia».