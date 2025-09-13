Mejor hacia atrás

Salí a la calle para acompañar a mi hija en su vuelta al colegio, y al abrir el portal nos encontramos a un adulto que caminaba marcha atrás, tranquilamente. Cada poco volvía la cabeza para asegurarse de no chocar. No me pareció que se desplazase así solo por llamar la atención, o ganar una apuesta, o hacer el tonto a secas. La naturalidad con la que se deslizaba te hacía dudar, aunque no supieses de qué, a lo mejor de que conociese otro modo de trasladarse de un punto a otro (¿acaso hacia delante?). Tenía treinta y tantos años, era alto y bastante guapo, aunque en estos detalles secundarios caí a posteriori, cuando ya estaba de regreso a casa pero no me lo quitaba de la cabeza. De hecho, cuando era nada más que una imagen clavada en mi mente, también advertí que llevaba bigote, un tatuaje bajo la oreja y sandalias de hebilla. En el momento, sin embargo, solo logré atender al sentido curioso de su marcha.

Por supuesto, mi primer pensamiento al descubrirlo en la acera fue «¿Pero este qué hace?». No conseguí dirimir si avanzaba o retrocedía. La acción acarreaba una belleza infrecuente, la de ir al revés del mundo, y no estar necesariamente equivocado. Transmitía la impresión de sentirse más libre que el resto de transeúntes, incluidos Helena y yo, arrastrados hacia delante por las fuerzas succionadoras de los horarios, las tareas, los empleos, las prisas. No lo movía el apremio, sino la insolencia de su movimiento.

«¿Qué opinas, que va o que regresa?», le pregunté a mi hija. Ella lo seguía con la mirada como se sigue en el circo al elefante caminar por la cuerda floja, a veinte metros del suelo. «Creo que las dos cosas», dijo sin apartar la vista de él. «Siempre que vamos a un sitio venimos de otro, ¿no?», añadió, flirteando con la filosofía. Nos incorporamos a la acera y lo espiamos a cierta distancia. Al final de la calle, giró a la izquierda, como nosotros. Helena me apretó la mano con la suya, emocionada. «¿Te imaginas que va así hasta el cole, que entra por la puerta de Primaria, que sube a las aulas de quinto, que entra en la de C?», dijo. «¿Te imaginas que es tu nuevo tutor, y que al empezar la clase os dice que por fin se ha terminado el curso y os desea felices vacaciones?», me sumé. La idea de tener un profesor así, que caminaba de espaldas, que tal vez veía el mundo al revés, era tan divertida como espeluznante.

A doscientos metros del colegio, el viandante entró en una cafetería y se sentó de espaldas a la calle. Fin de la historia. Nos resultó imposible no expresar nuestra decepción. «Ojalá por lo menos no pida un café con churros, sino que le revelen una foto, o que le pongan un árbol templado», dije, aferrándome a alguna esperanza. Los dos días siguientes bajamos a la calle a la misma hora con la aspiración de volver a encontrárnoslo. Fue en vano. De nada sirvió arrepentirnos de no haberle hablado la primera mañana, y averiguar por qué y a dónde se dirigía marcha atrás, y si lo hacía siempre así, y si tal vez creía que los males del mundo se derivaban de caminar hacia delante y a toda velocidad.

