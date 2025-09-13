Peón 4 Rey

Muy buenos días de nuevo. La actualidad sigue trepidante, amigos y amigas. Tanto, que yo creo que este año realmente no se puede decir que haya habido un auténtico paréntesis vacacional, al menos en lo que toca a la parte más política de nuestro contexto y a sus diferentes derivadas en lo económico y lo social. Y eso no quiere decir, obviamente, que los actores más fundamentales de nuestro panorama mediático no se hayan ido de vacaciones. Sí, lo han hecho... pero manteniendo de alguna forma el agriado, crispado y polarizado tono en los discursos que nos ha venido preocupando mucho durante meses, y que ha alcanzado su punto culminante inmediatamente antes del verano. Unos más que otros, claro. Pero, así las cosas, han bastado muy pocas jornadas ahora para que todo volviese al punto donde lo habían dejado... Es decir, con un perfil global en nombre de la política y del supuesto servicio a la sociedad que, literalmente, hace llorar.

No es el nuestro el único país donde las campanas tocan, en algún aspecto, a rebato. Porque, para llorar, como me dijo en algún momento una influyente y próspera mujer, «en todos los sitios cuecen habas»... Sí, motivos sí que hay... La locomotora alemana hace tiempo que luce un tanto gripada, y mismo ese espejo cercano y siempre más próspero llamado Francia tiene mucho por lo que lamerse las heridas. Al tiempo, lo que nos viene de Estados Unidos de la mano de su presidente sigue destilando un tufo entre involucionista y matón, por mucho que no sea una buena idea asociar a ese gran país de ninguna manera únicamente con la personalidad, el estilo y el programa de tal señor y sus aliados. Pero sean ustedes bien conscientes de que sus bravatas, al final, nos pasarán una enorme factura. No sólo la del complejo desequilibrio producido día sí y día también vía aranceles un tanto volubles y arrojadizos, sino también a partir de la que se generará en el ámbito de la defensa, que parece que en los próximos años va a tener la capacidad de engullir muchas otras cosas de esas que verdaderamente nos importan...

Si dirigimos la mirada hacia el norte, tampoco hay nada bueno. Los recientes acontecimientos en el espacio aéreo polaco, parece que a partir de la incursión en el mismo de drones rusos que supuestamente buscaban neutralizar armamento de Ucrania, no contribuyen a la tranquilidad. Y hacia Oriente, menos aún. Ya hemos hablado largo y tendido sobre lo que está pasando en Gaza y, como corolario inmediato, también en Cisjordania, en un conflicto que ya parece eterno, donde el ansia de expansión definitiva del actual gobierno israelí —que no de su sociedad en conjunto— es notoria, y donde los que pagan el pato son personas como usted y como yo, población civil que bastante tiene ya con sobrevivir cada día como para aún encima tener que lidiar con ataques cruentos con resultados horrorosos, hambre y toda suerte de despropósitos. Eso al margen de los terroristas, claro, que tengan ustedes en cuenta fueron potenciados en su momento por los que ahora dicen combatirles, precisamente para arruinar opciones mucho más cabales por ambas partes, de gentes más lúcidas, pacíficas y cordiales.

Pero aún hay más, queridos y queridas. Y es que la nómina de desaguisados en nombre de la codicia —de todos sus tipos— nunca se termina. Hay muchos más avisperos en el mundo, precisamente también de la mano de países en esa zona inestable que es Oriente Próximo y Oriente Medio, pero también en Asia, África, América o incluso Europa. Lugares donde o bien la sociedad está edificada a partir de un nivel insoportable de inequidad, la violencia es inasumible, o donde el concepto de Estado tal y como nosotros lo entendemos es prácticamente inexistente. Sitios en los que cualquier servicio básico es ciencia ficción, o donde las personas o «andan polo rego» o, literalmente, son laminadas, ultimadas, baleadas, finiquitadas o asesinadas sin piedad. Y todo ello, que forma parte del mismo campo semántico, da mucho miedo, ¿no lo creen así?

Así me siento yo en este momento, echando una mirada al mundo en este 13 de septiembre de 2025, justo cuando la maquinaria de una nueva etapa en casi todo echa a andar. Porque, no se engañen, septiembre es el nuevo enero a efectos de mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor...

Visto lo visto, bien merece la pena bajar el ritmo del pistón, mirar con tranquilidad al tablero y con gesto amable hacia el de enfrente expresar, únicamente, «Peón 4 Rey»... Y, entonces, entre escaques, se volverá a evidenciar toda la magia del ajedrez. Y es que esa es la única batalla bonita y noble.