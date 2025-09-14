Me he hecho seguidora de las ofertas de un supermercado. Paga tres y llévate dos, un 50% en la segunda unidad, promoción semanal y esas cosas. Soy una más dentro de la gran masa que forma un segmento de público objetivo, con unas características definidas y reconocibles. Respondo tan bien a las campañas de marketing que me he bajado la aplicación del comercio y, en cada compra, paso mi móvil por caja para que queden bien registrados mis gustos. Regalo mis datos a cambio de ahorrarme unos cuantos euros. Gajes del siglo XXI.

Como en casa somos de buen comer, en el súper me tienen bien vista. Ya nos saludamos con confianza, nos preguntamos cómo está yendo la semana y, mientras cargo bolsas, conversamos. Qué bien que han bajado las temperaturas, la humedad era insoportable, la vida está muy cara y, cómo no, los hijos. Una clienta cuenta que está feliz de que, por fin, vuelvan al instituto. Otra se lamenta por haber criado a una panda de vagos y la cajera comparte que los suyos andan demasiado asilvestrados. Yo asiento, pero reconozco que me encanta que estén en casa y que disfruten de la sensación única de no tener ninguna obligación. Todas me miran como si estuvieran escuchando rebuznar a un burro. «Los míos pasan demasiado tiempo delante de los móviles, leyendo bulos y diciendo chorradas», dice una compradora. Y se abrió el melón sobre los jóvenes de hoy. Un temazo.

Hay chicos que no han cumplido la mayoría de edad, que no saben nombrar las capitales europeas, pero que se atreven a afirmar que «con Franco se vivía mejor». Hablan sobre trabajo, seguridad y vivienda aseguradas. «Se podía dormir con la puerta de casa abierta», dicen y eso, según ellos, es la panacea de la sociedad del bienestar.

Estoy cansada de escuchar que todos los migrantes que llegan en patera vienen a delinquir o que se destinan demasiados recursos públicos a la igualdad de género. El último informe sobre la juventud en nuestro país alertaba de que algo más de un 23% de los chicos jóvenes piensa que la violencia hacia las mujeres es un invento ideológico y, en general, hay desconfianza hacia las instituciones y la política tradicional. Esta desconexión es comprensible, nuestros políticos se ganan con creces el desafecto, pero corremos el riesgo de que predicadores, demagogos y manipuladores cubran esta orfandad institucional e ideológica. Durante las inundaciones de la DANA se dio crédito a bulos como que el gobierno central desinformaba acerca del recuento de cadáveres y agota oír que nuestros impuestos no sirven para nada. Estamos expuestos a mensajes que aseguran que un «moro» nos quita la cama de un hospital o que, gracias a políticas de protección de los derechos de las mujeres, los varones han acabado siendo unos mindundis sometidos.

No sé cómo se para todo esto. Leyendo más, viajando más, dialogando y conversando más, estudiando más, escuchando más, observando más. Podría ser. Pero los políticos, por mucho desafecto que éstos provoquen, deben asumir su responsabilidad en todo esto y aceptar que el conmigo o contra mí, el descrédito, las palabras vacías, las políticas cortoplacistas y las faltas de respeto y educación hartan y dejan un camino libre para los que piensan que «con Franco se vivía mejor». Y eso es mentira.