¿Gobierno desquiciado?

La pasada legislatura la reforma laboral fue uno de los éxitos del Gobierno Sánchez y de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Entonces Díaz, encuadrada por Nadia Calviño, logró un relevante pacto con la CEOE, UGT y CCOO que dio gran fuerza a la reforma. Y políticamente fue transversal, pues los diez diputados de entonces de Cs se unieron al PSOE y a Podemos mientras que votaron en contra, junto al PP y Vox, tanto Junts y el PNV como ERC y Bildu. Salió solo por 175 a 174 votos, pero detrás estaban todos los interlocutores sociales. La reforma ha hecho bajar la temporalidad y ayudado a crear mucho empleo. Y como la economía ha ido bien, ha permitido aumentos sustanciales del salario mínimo y que —pese al disparo de la inflación por el covid— las pensiones mantuvieran el poder adquisitivo.

Un buen balance, pero la contrapartida es que los costes salariales han subido, lo que ha complicado la vida de muchas pymes y comercios. Por eso, cuando tras las elecciones de 2023 se intentó otro cambio legislativo relevante —pasar del máximo de 40 horas semanales a las 37,5—, no se debería haber tirado adelante sin el acuerdo con los empresarios.

Más cuando gracias a los convenios colectivos —lógico, pues no todas las empresas son iguales— muchos trabajadores de la industria ya están en las 37,5 horas o por debajo de las 40. Pero fue una condición de Sumar y el Gobierno la aprobó pese al rechazo empresarial. Y pese a que sabía —el ministro Cuerpo fue tildado de mala persona por Yolanda, cuando intentó suavizar la ley— que las 37,5 horas serían una carga relevante para las pequeñas empresas.

Ahora —no ha sido una sorpresa, porque la posición contraria de Junts se sabía desde hace meses— el Gobierno ha perdido de entrada la batalla (178 a 170 votos) por la conjunción de Vox, PP y Junts. Las opiniones son libres, pero hay hechos evidentes.

Uno, la ley —al contrario que la reforma laboral— se ha hecho sin concertación social y con gran oposición de las pymes. Y con las reservas de los ministros económicos. No era un buen punto de partida.

Dos, el Gobierno ha iniciado el curso —al igual que lo acabó en julio— con una sonada derrota parlamentaria. La mayoría de la investidura parece cada día más quebrada, malo para Pedro Sánchez, que ya arrastra grandes críticas por los casos judiciales de su familia y el juicio en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, sin precedentes en nuestra democracia.

Tres, lo más grave es que el Gobierno —y su presidente— han parecido desquiciados. Un gobierno sin mayoría no puede llevar al Congreso proyectos que positivamente sabe condenados al fracaso. Junts es Junts, pero no podía votar a favor de algo que enerva a buena parte de sus votantes (comerciantes y pequeños empresarios) y que le da credibilidad frente a Foment y Pimec, dos relevantes organizaciones catalanas. Entonces, ¿por qué no se retiró el proyecto, o como mínimo se dejó para más adelante? Porque Yolanda Díaz lo había convertido en su medida estrella y, con las encuestas a la baja, no quería dar marcha atrás. Aunque la vicepresidenta no lo sepa, perder batallas, perdidas de antemano, ni prestigia ni es una buena apuesta política.

Cuatro. Lo que parece claro no es ya que la mayoría de la investidura es menos creíble cada día, sino peor, que Sánchez no se atreve a mandar en el Gobierno porque está prisionero de Sumar. Una cosa es tener a Yolanda de socia de Gobierno, otra tener que perder una votación relevante, cuando ya estás débil, por los caprichos de Yolanda que cree que gana popularidad perdiendo, pero acusando a Junts de representar a lo peor de la patronal española. Lo de Yolanda es tan extraño que ningún ministro —salvo, un rato, Bolaños— estuvo en su discurso del Congreso. Y los diputados del PSOE no la aplaudieron. ¿No habría sido mejor —y más elegante— pararle los pies ya en el Consejo de Ministros?

Cinco. Parece difícil que las andanadas de Yolanda contra Junts vayan a facilitar la ya muy difícil negociación de los Presupuestos de 2026, uno de los pocos cartuchos que le quedan a Sánchez. Quizás por eso el presidente prefirió ir a ver el Cervantes de Amenábar con Begoña que contemplar desde el banco azul los palos de Yolanda a Míriam Nogueras, la escudera de Puigdemont en Madrid.