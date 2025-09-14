Opinión
Cosme Damián Romay Cousido
Sobre a natureza do concello de Ponteceso
O concello de Ponteceso, na comarca de Bergantiños, é un dos máis occidentais de Galicia e, por extensión, da Europa continental. Nos seus 92 km2 podemos atopar un mosaico de áreas naturais, moitas delas protexidas (Rede Natura 2000), con distintos hábitats: litorais (praias, dunas, marismas), agrogandeiros, fluviais (con especial protagonismo para o río Anllóns ou Allóns), rurais e urbanos e, sobre todo, forestais. Aínda que orixinalmente dominaban na zona carballos e freixos, desde o século XVIII foron gañando terreo os piñeiros e, xa no século XX, a estes piñeiros uníuselles unha extensión cada vez maior de eucalipto. O resultado é que hoxe en día máis da metade do concello está ocupada por plantacións de eucaliptos e piñeiros, pobres en biodiversidade e que forman masas continuas, que rodean aldeas e chegan mesmo ata a beira do mar e do propio río Anllóns. O pasado mes de agosto ardeu unha boa parte destas plantacións arbóreas exóticas pontecesás. Arredor de 500 hectáreas de monte no polígono limitado por Balarés, Cospindo, Niñóns e Corme foron consumidas en tempo record, debido á inflamabilidade intrínseca de eucaliptos e piñeiros, ameazando vivendas e outros bens e ocasionando un despregamento sen precedentes de medios de extinción. Unha vez neutralizadas as lapas, quedou unha paisaxe calcinada, negra, con milleiros de troncos chamuscados de piñeiros e eucaliptos. As recentes choivas provocaron un lavado masivo de cinsas que chegaron aos regatos da zona e logo ao mar, comprometendo as súas formas de vida.
E agora que? Pois, sen dúbida, unha das accións urxentes pasaría por mitigar esa escorrentía de cinsas, establecendo barreiras cos propios troncos queimados, dispostos no sentido das curvas de nivel do terreo. Logo, traballar axudando á natureza: primeiro deixar que colonicen as herbáceas, á vez que retiramos os reabrollamentos dos eucaliptos. Logo virá a matogueira rasa, á vez que eliminamos especies invasoras que poidan aparecer. E finalmente, que as masas arbóreas autóctonas (carballos, sanguiños, freixos, bidueiros, salgueiros, amieiros, abelairas, etc.) vaian tomando posesión do territorio. Non tería ningún sentido volver autorizar plantacións de eucaliptos e piñeiros nestes terreos queimados: volverían arder de novo, comprometendo aldeas enteiras. Cómpre, por tanto, realizar unha labor de RESTAURACIÓN ECOLÓXICA completa, que está amparada no recente Regulamento Europeo 1991/2024. Ponteceso, desde logo, merece un futuro máis natural, apartado de modelos de monte insostibles ambientalmente e perigosos para a seguridade das persoas.
Conclusión: o G. N. Hábitat reafirma o seu compromiso coa natureza de Ponteceso, e seguirá apostando polo coñecemento e a conservación dos espazos naturais deste concello (como leva facendo desde hai décadas da man dos seus socios, con mencións especiais para José Luis Rabuñal, Francisco Rosende e Miguel Maestro).
