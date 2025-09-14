Opinión | Si no lo leo no lo creo
ANTÓN PERULEIRO
La Paca, la choqueira que traspasa la frontera del Carnaval
El nombre de La Paca ya ha quedado grabado en la historia del Carnaval coruñés. La choqueira del Año 2025 sorprendió con su ingenio y desparpajo. Pero el personaje interpretado por José Ángel Gago consiguió traspasar la frontera del Entroido. Ayer La Paca se convirtió en pregonera de las fiestas de A Falperra y no solo hizo reír a todos los presentes sino que incluso vio cómo su cara aparecía en una taza. Ya protagonizó el cartel del Carnaval, que se pudo ver por toda la ciudad, y ahora algún afortunado podrá desayunar con una taza llena de buenos recuerdos. ¿Cuál será su siguiente actuación?
