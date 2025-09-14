La urgencia de un Cercanías

Hace casi dos años, el PSOE y el BNG firmaron un acuerdo de investidura por el que los nacionalistas se comprometían a apoyar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de que su Ejecutivo aprobase un compendio de medidas que beneficiaban a Galicia, muchas de ellas compromisos que nunca se llegan a materializar por parte de los partidos estatales, caso de la transferencia de la Autopista do Atlántico (AP-9) a Galicia, bloqueada tanto por el Gobierno de Mariano Rajoy como por el de Sánchez.

En aquel documento, se establecía la promesa de acometer un estudio «para la implantación del tren de proximidad (Cercanías)» adaptada a las características de Galicia «para que antes del final de legislatura [la comunidad] cuente con servicio de proximidad, priorizando los tramos Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol».

Desde entonces, poco se sabe, salvo que el citado estudio estará finalizado este año, según garantizó esta semana el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que avanzó que se prevé poner en marcha en esos dos citados polos, los núcleos del Eje Atlántico, así como en una línea del interior.

Se trata de una medida urgente que reducirá el coste de la movilidad ciudadana, retirará coches de las carreteras, reduciendo las emisiones contaminantes asociadas, y contribuirá a amortizar las inversiones previas en la infraestructura.

La clave radica en el servicio ofrecido a los ciudadanos más que en la propia nomenclatura. Quizás el modelo de Cercanías —vagones con puertas que se abren con mayor rapidez o incluso el tipo de asientos— no se ajusta a las necesidades de Galicia, pero sí el tipo de ventajas asociadas a un modelo más ágil, más económico y con mayores frecuencias.

Galicia ha sufrido durante décadas una discriminación asociada a su condición periférica en el Estado español, que resultó todavía más ofensiva cuando desde territorios habitualmente beneficiados por las inversiones públicas, como Madrid, Cataluña o el Levante, se reprochaba el gasto millonario en dotar a la comunidad de un enlace por alta velocidad con la Meseta que ahora se ha demostrado un éxito de viajeros. El caso del Cercanías adolece del mismo papel secundario de Galicia respecto a las prioridades estatales.

Las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo funcionan como un todo, de forma similar a Madrid y Barcelona. Por ello, resulta incomprensible que viajar entre A Coruña y Santiago, como hacen miles de personas a diario para acudir a sus puestos de trabajo o a la universidad, cueste como mínimo 5 euros, mientras que en Madrid los billetes más baratos apenas llegan a 1,7. Pero es que los vecinos asturianos también cuentan con este modelo de Cercanías que permite abaratar costes y elevar frecuencias. La conexión Gijón-Oviedo presenta tarifas de entre 1,65 y 3,3 euros.

El caso de Ferrol resulta desolador, pues evidencia el escaso interés de la Administración en potenciar la conexión con la capital provincial con unas frecuencias que permitan realizar una vida sin coche. En la actualidad, los precios entre esta urbe y A Coruña son de 6,3 euros y el trayecto dura 80 minutos, además de contar con frecuencias mínimas. El aumento de frecuencias sería otro de los beneficios para la población.

En el interior de Galicia, contribuiría a vertebrar el territorio y ofrecer alternativas para no abandonar el rural, una aspiración siempre presente en los discursos y muchas veces olvidada en la acción política.

La puesta en marcha de un servicio de Cercanías en Galicia urge después de la finalización de la gratuidad del tren —medida sustituida por unos descuentos—, que mostró la gran demanda existente en la comunidad. Si grandes áreas metropolitanas de España disponen de esta opción desde hace décadas, ¿por qué debe esperar Galicia?