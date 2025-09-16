Gimnasia, política y religión

Crece en España el número de clubes de fitness, que vienen a ser lo que antes llamábamos gimnasios: solo que en versión más guay. Hasta un 40 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 24 años son devotos usuarios de estas instalaciones, lo que acaso constate el buen grado de bienestar y cuidado de la salud en este país.

La gimnasia, junto a la política y la religión, era una de la triada de marías con las que el nacional catolicismo castigaba a los chavales hoy ya jubilados. Se las llamaba marías por ser consideradas asignaturas fáciles de aprobar sin esfuerzo. Eran un coñazo y, en el mejor de los casos, un mero trámite.

Quizá por eso sorprenda que una de ellas se haya puesto de moda hasta el punto de atiborrar de clientes los gimnasios. Quienes acuden a ellos lo hacen por gusto y pagando, a diferencia de quienes sufrían con fastidio la gimnasia en los institutos del pasado siglo.

Felizmente no ha pasado lo mismo con la política y la religión, que siguen atrayendo público —sobre todo, la primera—, pero ni de lejos suscitan el mismo interés que la gimnasia. (En realidad, el nombre de la política era oficialmente el de Formación del Espíritu Nacional; pero los rapaces la denominaban por su nombre —política— con fina intuición).

Tanto éxito está teniendo la gimnasia que ya ni siquiera se llama así. Ahora se subdivide en varias especialidades para atender a la creciente demanda de la clientela. A los tradicionales ejercicios rítmicos, aeróbicos y artísticos se les han sumado el pilates, la zumba, el spinning, el crossfit o el BodyPump, que ya en sus nombres delatan la reciente influencia anglosajona.

Son cinco millones y medio, en números redondos, los clientes que frecuentan los espacios de fitness en España: y subiendo. Gracias al aumento de clientela, la facturación del ramo excedió el pasado año los mil millones de euros, con una crecida del 23 por ciento sobre el anterior.

Las redes sociales han influido en la tendencia, como es natural. Gimnasia e Instagram son conceptos que desde hace tiempo mantienen un estrecho vínculo en materia de postureo.

No obstante, la mayoría ve en el fitness una fuente de salud y buenos hábitos de vida, por más que sobre esto haya escépticos, como en todo. Estos últimos suelen citar el caso de Winston Churchill, que llegó a los noventa años con una dieta que incluía generosas dosis de alcohol y el consumo diario de enormes puros. Adolfo Hitler, famoso abstemio y vegetariano, padecía en cambio todo un catálogo de enfermedades coronarias, dentales, gástricas y neurodegerativas, por no citar ya las mentales.

Mejor parece, en todo caso, que la gente se entregue a las pesas en lugar de caer en el vicio de la política y la religión: dos temas que los caballeros tienden a evitar elegantemente como tema de charla.

Quién nos iba a decir, eso sí, que de las tres marías del antiguo bachillerato solo iba a sobrevivir la gimnasia. Otra cosa es que la mente sana se críe en cuerpo sano como sostenía aventuradamente Juvenal en una de sus sátiras. Stephen Hawkins no hubiera estado de acuerdo.

