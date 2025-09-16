Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Si no lo leo no lo creo

ANTÓN PERULEIRO

Pérez Reverte cuelga el sombrero ante una playa de A Coruña y amaga con sortear un jamón

Arturo Pérez-Reverte, este martes durante la presentación de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en Parí­s',

Arturo Pérez-Reverte, este martes durante la presentación de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en Parí­s', / Rodrigo Jimenez - EFE

El escritor Arturo Pérez-Reverte está en A Coruña para promocionar la última novela del capitán Alatriste, y subió una fotografía a su Twitter con el sombrero en una ventana, con la bahía de fondo, señalando que «cada vez que viajo a La Coruña cuelgo mi sombrero frente a la playa de Riazor».

Desencadenó un debate de toponimia y señaló en otro mensaje que cuando llegase a 1.001 tuiteos «informándome de que no se escribe La Coruña sino A Coruña, sortearé un jamón Cinco Jotas», probablemente para distraer de la verdadera polémica: en la fotografía se ve el arenal del Matadero, no el de Riazor. Nos sorprende, pues conociendo su bibliografía pensábamos que su arenal preferido sería el correcto, de bélico nombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents