Menos vueltas

El presidente del Gobierno podría haber ahorrado su entusiástico orgullo con el «solidario pueblo español» aunque mitineara preelectoralmente a 500 kilómetros de La Moncloa como secretario general del PSOE, pero Pedro Sánchez es un polarizador práctico con un sentido de la institucionalidad bajo que asoma al populismo. Dicho esto, cuando se ve a esas familias palestinas reclamando comida en la franja de Gaza se nota que hay dos escalas distintas en cada cuestión.

Se ve la prestidigitación de llamar «pueblo español» a manifestantes de Sumar y Podemos, descontando a los españoles que quieren ver llegar a los ciclistas de la Vuelta a España, pero hay que estar muy envenenado ideológicamente para rebajar la bestialidad israelí en la franja de Gaza como hace el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y aunque se pille el truco de tomar la parte por el todo, la inmensa mayoría considera mierda de argumentario estas cosas al contemplar en el Telediario a ese bebé que, seguramente, ya ha muerto de hambre.

Cuando hablan de la violencia de manifestantes, vallas y policías en Madrid —en la que, afortunadamente, no rompió nadie— y después de 66.000 muertos aún disparan a personas que huyen hacia donde les han indicado parece increíble que la misma palabra (violencia) sirva para designar un hecho y otro.

Cuando oyes que hay que separar deporte y política —una aleación irreversible— no se puede argumentar mejor el respeto a la celebración de la Vuelta a España por los manifestantes que el sostenimiento del equipo israelí hasta el final, como hizo la organización, pero es fútil respecto a que la comunidad internacional no esté pudiendo detener la carnicería del gobierno de Netanyahu.

¿Es relevante hablar del daño a la imagen de España, como hace Isabel Díaz Ayuso, por la interrupción de una prueba deportiva sin considerar que Israel daña en vidas, no en imagen, exterminando una población determinada? Hay que aceptar muchas cosas que no gustan, pero distinguirlas de las que son inaceptables.

Suscríbete para seguir leyendo