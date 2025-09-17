¿Hasta cuándo debatirán el genocidio?

Gaza, ¿genocidio o no? Pero ¿hasta cuándo lo vamos a debatir? Algunas claves claras.

Punto 1. Una cosa es el lenguaje jurídico y otra el periodístico o social. Podemos sostener desde el periodismo o como ciudadanía que hay un genocidio porque lo vemos a diario. De la misma manera que si abro la ventana y veo que llueve no hace falta que me lo confirme la Aemet. Es curioso que algunos en el PP o en tertulias se ponen muy pulcros pidiendo respeto a las «palabras» , pero ahí tenemos a Almeida calificando de «violencia» las protestas en la Vuelta, sin que un juez lo haya manifestado; o que hablen de «guerra» en Gaza, cuando no hay una guerra.

Punto 2. Dice Almeida que aclare Pedro Sánchez por qué usa la palabra genocidio. Resulta escandaloso que un responsable público no lo sepa, porque ni Sánchez ni nadie de los que sostenemos que es un genocidio nos lo sacamos de la chistera. Hace un año lo manifestó la relatora de la ONU, Francesca Albanese. La Corte Internacional de Justicia ya advirtió a Israel de tomar medidas para prevenir un genocidio, y tramita la acusación sobre el país. En noviembre pasado lo sostuvo el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hace meses, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, donde hay judíos, votó por mayoría que era un genocidio. Y la última es la comisión de investigación independiente de la ONU, que concluyó que es genocidio, pues cumple cuatro de los cinco actos que así lo consideran: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que acarrean la destrucción total o parcial de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad. Que se lo pregunten a las mujeres que ven cómo mueren sus bebés. A esto le sumamos que el 82% de la población española considera que hay genocidio, según el Barómetro del Real Instituto Elcano.

Punto 3. Para reconocer el genocidio debe probarse la intención específica de exterminar a ese grupo. Y hemos visto cómo se mata a niños con la falsa excusa de que serán futuros terroristas, cómo hablan de la población palestina como ratas o animales o cómo se les impide la ayuda humanitaria hasta que mueran. Pero, además, todos los informes anteriores lo acreditan. En el fondo, saben que Israel ha traspasado todas las normas del derecho humanitario. Pero genocidio es como la palabra maldita que nadie quiere pronunciar, porque si la Corte Penal Internacional o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo reconociera, habría una obligación de intervenir y sancionar a Israel. Y aquí está la papeleta, porque si un país no actuara, podría ser complicidad por omisión. Y el último informe de la Comisión de Investigación de la ONU indica que los estados deben actuar para pararlo.

Punto 4. Luego tenemos a quienes quieren quitar hierro a Israel. Hace unos días, el PP de Madrid sostenía: «Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa en los ataques para que no haya víctimas». ¿Pero qué argumento es ese? ¿Cuando ETA avisaba de poner una bomba era menos banda terrorista? ¡Pero si Israel ha atacado hasta campos de refugiados! Ya sabemos la tendencia del PP a minimizar tragedias, como cuando hablaban de los hilillos de plastilina con el Prestige. Se llevan las manos a la cabeza por manifestarnos aquí, mientras han callado con los manifestantes israelís que, día sí y día también, cortan las carreteras por la que pasa la ayuda humanitaria a Gaza para impedirlo.

Punto 5. Más allá de que lo diga la justicia, hay más argumentos que respaldan el uso de la palabra genocidio que lo contrario. Entonces, ¿por qué se niegan algunos? Si no fuera por el poder económico del sionismo, hablarían de genocidio y expulsarían a Israel de todo evento, igual que se hizo con Rusia. Y quienes defienden a Netanyahu deberían tener claro que están dando la cara por un tipo sobre el que hay orden de arresto de la Corte Penal Internacional, y que usa esto para impedir ser juzgado por corrupción en su país. La suerte es que, frente a la miseria de algunos políticos, la ciudadanía suele estar por encima. Porque toda la humanidad perderá el día en que lo injusto nos sea indiferente. A ver dónde se esconderán en un futuro todos los que hoy niegan lo evidente.