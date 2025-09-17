No lo digo yo, queridos y queridas. Lo dice la Comisión Independiente de Naciones Unidas creada a instancias del Consejo de Derechos Humanos de la entidad multilateral, que ya a primera hora de ayer dictaminaba lo que parecía a todas luces evidente. Y es que, más allá de las disquisiciones y circunloquios del Partido Popular de Feijóo de si la cosa daba para genocidio o se quedaba en crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Próximo no nos puede dejar indiferentes. O sí, claro, si nuestras únicas cuentas son por ejemplo en clave electoral, manteniendo una dialéctica estéril y cruel solamente para ver cuánto se daña al partido de enfrente con nuestra retórica…

Sí, es genocidio, perpetrado contra la población gazatí desde el infausto 7 de octubre de 2023, dice sin ambages Naciones Unidas, con personas de peso y mucha experiencia en dicho análisis. Fue aquel día cuando Hamás, grupo terrorista sin paliativo alguno, cometió un execrable atentado contra Israel, asesinando a cientos de personas y secuestrando a unas doscientas cincuenta. Algo terrible a cargo de un actor cuyo crecimiento y consolidación fue auspiciado por determinadas facciones del propio Estado de Israel, fíjense ustedes, con el fin de socavar el talante mucho más en línea con una paz duradera de la Autoridad Nacional Palestina. Y una respuesta desde entonces del Gobierno de Netanyahu, desproporcionada y generalizada, que hizo de la población civil palestina un objetivo claro de su ofensiva, la cual amerita ahora este movimiento inédito de la institución multilateral. Y eso aún a pesar de que tales constataciones son complejas, al haberse privado al mundo, casi de todas las formas posibles, del acceso a noticias veraces y contrastadas sobre tal masacre, atacando explícitamente a las y los periodistas.

Decir esto, amigos y amigas, no es antisemitismo ni antisionismo. Es remitirse a hechos contrastados, gravísimos, que precisamente encuentran también su máxima oposición y contestación en Israel. Y es que dicho Estado, como cualquier otro, no es una pieza monolítica en la que no hay disensiones. Lo que se pone de manifiesto con la crítica a lo que está pasando es un rechazo frontal a la política del ultraortodoxo y ultraconservador gobierno actual del país, y no a una sociedad que es diversa y plural. Y es que esta no es una historia de buenos y malos, sino de vulneración flagrante no ya del Derecho Internacional sino también de la más mínima ética y atisbo de empatía humanitaria por una de las partes. De quien no cede un ápice en sus barbaridades, como forma de evitar lo inevitable: una condena clara.

Ya antes de este anuncio de la ONU más del ochenta por ciento de los españoles y españolas consideraban que lo que ocurre en Gaza es genocidio, al margen de aspectos jurídicos más técnicos. Pero lo más contundente en ello es que, de este porcentaje, un sesenta por ciento se define como conservador. Es por eso que se entiende todavía aún menos el encaje de bolillos hecho por los primeros espadas del actual Partido Popular, parece que hecho más a medida de la conciliación entre las diferentes «familias» en el mismo que como resultado de un análisis riguroso de esta dura, insoportable y triste situación.

Y, en tal caldo de cultivo, la fuerte polémica en España a partir de lo sucedido en la Vuelta Ciclista. Un episodio complejo, donde se entremezclan intereses económicos, el peso de las alianzas y, como siempre, el jaleo y la bronca partidista antepuestos a cualquier cosa que suene a consenso o coincidencia, a costa de lo que sea. Déjenme que les diga, viendo los antecedentes históricos —Sudáfrica, Rusia...— que yo sería partidario de un contundente veto a los colectivos representantes del Estado de Israel en cualquier cita internacional. Pero no por hacer responsables a sus integrantes de la barbarie cometida por personas concretas de su país, buscadas ya por la justicia, sino porque no dejan de ser un símbolo, así como una forma de blanqueo de conductas y acciones a través del deporte o la cultura.

En cualquier caso, comparar unos pequeños disturbios —que yo jamás justificaré, porque abomino de la violencia hasta el infinito y más, como saben— con lo que un día ocurrió en Sarajevo, me parece indigno e inmoral. Esto es lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, en otro episodio de mal gusto en la línea de lo que nos tiene acostumbrados. Yo creo en la palabra, y no en la imposición o en los disturbios. Pero bien es verdad que, si de lo que se trataba era de llamar la atención sobre el resto del mundo y enarbolar la bandera de la necesidad de tomar medidas sobre lo que ocurre en Gaza, no hubieran bastado cuatro símbolos nacionales palestinos. No, eso no hubiese llegado. Y por el cariz que están tomando las cosas en términos de polarización, por un lado, e inacción, por otra, creo que veremos aún mucho más, en medio mundo.

Genocidio, y desde la óptica de cuatro de los cinco elementos evaluados. Una resolución contundente que tiene que marcar un antes y un después en este complejo conflicto de décadas y ahora recrudecido hasta extremos insospechados, ante el que la comunidad internacional ha de obligar a buscar la paz, de forma ya perentoria aunque también demasiado tarde.