Rebelión en Madrid

La verdadera política ha de ser transformadora, debe ayudar a cambiar el rumbo del mundo. Si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, ¿para qué servirá? Extrañamente, estamos asistiendo, también en nuestro país, a visiones de la política que dañan la solidaridad y la convivencia, que no apoyan a los desfavorecidos, sino que han decidido unirse al autoritarismo global con argumentos absolutamente contrarios a la razón.

No se puede hacer política desde la inhumanidad, por mucho que el gobierno Trump sea uno de sus adalides, dentro y fuera de su país. La postura de Trump, como se demostró en el asalto al Capitolio, pero también en otras muchas acciones, es la propia de un antipatriota, la propia de alguien que va contra la libertad de su propio pueblo. Lo mismo sucede con quienes le siguen. Apoyar esta forma de ver el mundo sólo es puro antipatriotismo.

Lo grave es la contaminación que nuestra sociedad está sufriendo. Los argumentos peregrinos que algunos, sea con cálculos políticos o electorales, están comprando a este lado del océano. Algunas formas de autoritarismo moderno, y de ese neofascismo que está creciendo a gran velocidad, se presentan como valientes posturas antisistema, nada menos que como una nueva revolución. Son, en realidad, posturas contra la democracia. ¿Cómo es posible que estos pensamientos aberrantes estén en alza en nuestro mundo, en Europa, y tengan éxito, incluso, entre los jóvenes? Es necesario enseñar mejor la historia trágica del siglo XX. Nada destruye más que la ignorancia.

Que el final de la Vuelta a España (y alguna de sus etapas) se viera truncado por las manifestaciones contra la masacre de Gaza no debería ser contemplado como un problema de orden público, salvo quizás algún incidente puntual, sino, mucho más, como una muestra extraordinaria de la capacidad de empatía de la sociedad española (que Europa, por cierto, debería usar como referencia, en lugar de ponerse de perfil en casi todo). Salvo que alguien esté en la irrealidad o en el autoengaño, o practique una hipocresía colosal, esto que ha sucedido sólo puede ser muestra del compromiso con los derechos humanos y con la defensa de los desfavorecidos. Y no es posible rebatir esta afirmación de buena fe, por más que se viva en la impostura. Esta es la única política que merece la pena y no creo que haya nadie que, aplicando mínimamente la razón, no digo ya la compasión y el amor al prójimo, por si es mucho pedir, pueda decir otra cosa.

Estamos ante un nuevo caso de indignación social. Quizás nace aquí un nuevo movimiento que se empieza a hartar de bravuconadas y afirmaciones totalitarias, y que está dejando fuera de juego a algunos políticos, incapaces de medir adecuadamente la implicación de la gente ante ciertas injusticias. Pero si algo debe hacer un político es, precisamente, entender la conciencia y el latido de la sociedad. Ir en contra de la razón es malo, pero ir en contra de un sentimiento decente y empático, lo esperable en un ser humano, resulta todavía mucho peor. ¿Cómo se podrá hacer política sin humanitarismo?

La rebelión de Madrid este domingo se ha multiplicado en los medios internacionales, y, sin duda, a pesar de algunas palabras surrealistas (creo que fue Ayuso quien lo comparó, nada menos, con el sitio de Sarajevo), servirá, como poco, para demostrar la calidad humana de mucha gente. Quizás también de un país, a la vista de actitudes muy poco edificantes en el contexto global. Y no se trata de impartir lecciones. Sólo de estar a la altura.