Los 90 dolieron

Queridos jóvenes, parece que la inteligencia artificial os ha despertado la nostalgia de una época que no vivisteis: esos años 90 de despiporre. Vídeos manipulados o directamente falsos recrean una vida espontánea y alegre, libre de redes. Es cierto, los que fuimos felices en los 90 tenemos un grato recuerdo de aquellos años, aunque ya sabemos que la memoria siempre hace trampas. En pro de la verdad, os invito a acompañarme en un humilde viaje al pasado. Me centraré en lo que conocí, la vida de las mujeres que entonces éramos jóvenes.

Eran años en los que tocaba abrirse camino en el mercado laboral a codazos. En los que ser madre se llevaba casi en la clandestinidad, para no dar munición a quienes clamaban por nuestro retorno a casa… y con la pata quebrada. Años en los que se llegaba a justificar el aumento de sueldo a un hombre porque tenía familia y la congelación salarial de una mujer… porque tenía marido. Años en los que, como tantos apuntan, se podía hablar de todo. Lástima que ese todo, en una clara confusión entre libertad y privilegios, incluyera todo tipo de chistes y comentarios machistas hacia las compañeras o subordinadas. Eran años en los que la promoción laboral de una mujer despertaba sospechas inmediatas de haberse conseguido gracias al bello arte de la felación (que, por supuesto, no se llamaba así). Aunque no se descartaba la posibilidad de esa temible, denostada y penalizada ambición femenina. Ay, la ambición. En ellas era cosa de arpías. En ellos, provocaba admiración. Por cierto, eran años en los que podías sentirte muy sola, porque había cosas de las que no siempre se hablaba. En la selva laboral de los 90, la sororidad femenina funcionaba a medias.

Queridas jóvenes, aunque algunos parecen empeñados en haceros mirar al pasado, el ayer no es un horizonte, solo el recuerdo de una carrera de obstáculos agotadora. La mayor felicidad es haber superado unos años en los que había tanto por hacer, y se hizo. Mejor mirar hacia delante, y que nadie os robe los logros.

Suscríbete para seguir leyendo