El AJEMA y yo

¿Qué tal están ustedes, amigos y amigas? Ya lo ven, por mucho que nos parezca que no hace mucho que estrenábamos el verano, este está a punto de fenecer. Pero no desfallezcan, que lo que viene a continuación seguro que sigue colmándoles de felicidad. Y es que el otoño es una época bonita, la mejor para mí, donde el paso del verde a toda la panoplia de colores que nos brinda la dominancia de los taninos frente a la clorofila en las hojas es espectacular. Si aún por encima tienen ustedes la fortuna de vivir allá donde los soutos o las carballeiras, las fragas o las devesas desafían al supuesto desarrollismo del eucalipto por doquier, directamente estarán en el paraíso. Y, si no es así, plantéense algún día de otoño más adelante, acercarse a disfrutar de semejante privilegio. Es que el bosque, en esta estación, llega a ser algo sublime…

Contextualizado temporalmente este texto, bien vale la pena meterse directamente en harina para plantearles aquello sobre lo que opino hoy. Ya saben, dejándoles negro sobre blanco la concatenación de mis pensamientos para que ustedes tengan a bien, si les parece, tenerlos en cuenta para cuando den forma a los suyos propios o confrontar públicamente estos últimos con los que les he ofrecido. Ya saben, siempre desde el respeto y sin faltar al único límite que doy y exijo: el respeto absoluto a los derechos de las personas, independientemente de cualquiera de sus características, sabiendo deslindar identidades y actitudes y escribiendo con ánimo constructivo. A partir de ahí… ¡a volar!

Hoy opinaré, de tal guisa, sobre las recientes palabras del AJEMA sobre cayucos e inmigración ilegal. ¿Y quién es el AJEMA, quizá pregunte alguno de ustedes? Pues el Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada. El número dos en el papel en el escalafón de la misma, número uno si tenemos en cuenta que el primer escalón no se ocupa en función de la carrera profesional, de los méritos o de algo parecido. Una persona que realmente puede hablar con conocimiento de la institución a la que representa, y cuyas últimas declaraciones han resultado polémicas en ciertos sectores de la política, pero que yo no dejo de aplaudir. Y por eso están hoy aquí.

Sucedió con motivo de una pregunta de Javier Ortega Smith, representante del partido político Vox, sobre «si sería necesario incrementar la presencia de la Armada en Aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico». Y el AJEMA fue claro, con un rotundo «no estamos para eso» al referirse a la tarea de luchar específicamente contra la presencia y posterior llegada de personas inmigrantes en situación irregular, para seguidamente esgrimir el mandato de la ley del mar: «ante todo, salvar a los migrantes si están en peligro». Y, ante eso, ¡chapeau! No ha podido ser más certero. Y es que creo que la misión no ya de cualquier profesional del mar, de la Armada o de la Mercante, o mismo de la navegación deportiva, sino de cualquier ser humano es la de primero, salvar.

Luego, como el AJEMA continuó, ya verá el Ejecutivo cuál es su estrategia para con este fenómeno tan actual y tan de siempre a la vez. O, añado yo, ya tendrá el Legislativo que articular la norma precisa para engrasar la lógica, los objetivos y los mecanismos de la actuación en tal tarea. Pero eso de pretender un cierto matonismo por parte de nuestros barcos oficiales para con quien sueña con una vida mejor no es compartido por los profesionales que los comandan. O, al menos, con quien tiene la responsabilidad de dirigirles. ¿Acaso hay quien, encontrándose en alta mar un cayuco con personas extenuadas, les freiría a tiros?

Es una pena que se esté extendiendo, como mancha de aceite, las consignas vacuas de quien entiende el mundo como su particular hoja de Excel o su Eldorado lleno de oportunidades solo para sí mismo. El fenómeno de la inmigración, y de esto hemos hablado largo y tendido, no solamente es imparable, sino que se muestra como necesario y beneficioso. Y más en un contexto, como el nuestro, en que nos morimos desde el punto de vista demográfico, y donde necesitamos muchas personas más para no desaparecer como pueblo. Pero, ojo, Trump y sus partidarios ya están viviendo en carne propia el resultado de las bravatas y la amenaza de la deportación masiva. ¿De verdad que, vía desconocimiento e ignorancia, va a terminar llegando eso aquí? Ojalá que no.

La pena es que al fenómeno de la inmigración no se le dote de cauces claros y seguros, a partir de una norma mucho más a la altura de estos tiempos que vivimos. Pero, mientras tanto y a pesar de tantas desgracias en el mar, reconforta que las órdenes sean las de ayudar, y no lo que quizá quisiese decir el interviniente, señor Ortega Smith, sabiamente reconducido por su interlocutor. «La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto». ¡Bravooo!