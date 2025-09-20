Israel se pone al mundo por montera y el PP se ampara en la «complejidad»

El Estado sionista se ha puesto al mundo por montera y acelera estos días su trabajo genocida en la franja de Gaza, asesinando a mansalva civiles, destruyendo bloques de viviendas, hospitales, escuelas y lugares de oración. Israel quiere acabar no sólo con la vida de los palestinos sino hacer que se olvide para siempre su cultura como intentaron hacer los nazis alemanes y de otros países europeos con el pueblo judío. Hemos visto imágenes de gente desesperada que huye despavorida y en tropel hacia el Sur, bien en carros tirados por burros, a pie o en vehículos cargados hasta los topes, En el convencimiento, como explicó a la prensa uno de esos desgraciados, de que «huyen de la muerte para ir a la muerte».

En ningún lugar de Gaza, ni de Cisjordania, territorio que también trata de anexionarse el Estado judío, están seguros los palestinos. Tal es la vesania aseseina del Gobierno de Benjamín Netanyahu. De nada sirven los llamamientos a su Gobierno de los familiares de la veintena de rehenes judíos que se cree están aún vivos para que declare el alto el fuego, negocie con Hamás y trate de salvar sus vidas. «Nuestros parientes son víctimas de los bombardeos ordenados por el jefe de Gobierno», denuncian las familias.

Me pregunto en cualquier caso cuántos de quienes salen ahora en masa a las calles de las ciudades de Israel animarían al Gobierno al que ahora critican, una vez en libertad sus seres queridos, para que rematase su tarea genocida. Todo lo cual ocurre desde hace tiempo, según sabemos, con la complicidad activa del Gobierno de EEUU, cuyo secretario de Estado, el halcón Marco Rubio, acaba de estar en Jerusalén en señal de apoyo a Israel.

Según contaron al portal de noticias estadounidense Axios funcionarios del Gobierno de Netanyahu, Estados Unidos, mayor proveedor de armas a Israel, sólo por delante de Alemania, apoya la actual ofensiva terrestre y espera sólo que se ejecute con rapidez.

Un miembro del equipo de Trump dijo también a Axios, como si alguien pudiera a estas alturas creer tal patraña, que Washington no quiere interferirse en la política interna israelí y que ese Gobierno será responsable de cuanto ocurra.

Por fin —¡ya era hora!— , apoyándose en el informe de una comisión independiente, la ONU ha calificado sin ambages de «genocidio» lo que sucede en Gaza, algo que hizo ya hace tiempo la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Los expertos nombrados por la ONU apuntan directamente al jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, el presidente del país, Isaac Herzog y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant. En realidad debería tratarse del conjunto del Estado. Mientras tanto nuestro PP, a través de sus dirigentes y su portavoz, se resisten a llamar «genocidio» lo que sucede en Gaza, argumentan que es un tema muy «complejo» e incluso dicen que no es competencia siquiera de la ONU definirlo como tal.

Si el comportamiento de Israel me repugna profundamente como ser humano, la hipocresía del Partido Popular y del partido a su extrema derecha, con el que tiende cada vez más a confundirse, me asquea casi igual como ciudadano europeo.