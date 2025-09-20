Así mueren las democracias

No quisiera ser apocalíptico, pero la campaña global que busca el descrédito y la caída de las democracias no deja de crecer a velocidad imparable. Dice The Washington Post en su frontispicio (lo sigue diciendo) que «la democracia muere en la oscuridad». Pero existe esa pequeña demolición de todos los días, esos gestos de supremacismo atroz, tan antipatrióticos, que también fulminan a las democracias, que atacan su alma y sus fundamentos.

Y esto ya no es sólo cosa de Trump y su forma de gobernar en los Estados Unidos. Podemos encontrar risible su manejo del poder, aunque ya no, porque los humoristas están siendo censurados. No es nuevo. El cómico es siempre un tío muy peligroso. Los cómicos, como los payasos, dicen grandes verdades, pero lo hacen enfundados en la broma, en la sátira, y eso es muy difícil de atacar. Se ataca mejor una majadería con ínfulas de verdad en un crudo atril político. La ironía, la broma, la sátira, ya digo, son difíciles de contrarrestar. Y por eso han cabreado históricamente a los más torpes.

Y así, el late show de Jimmy Kimmel acaba de ser fulminado. Un humorista que no era precisamente de los que hacen sangre en exceso, y que llevaba más de veinte años en antena. Antes le sucedió lo mismo a Colbert. Trump ha ido celebrando su final con una alegría impresentable, como quien se cree todavía en The Apprentice y puede gritar al concursante You are fired! (Estás despedido). Es el regusto de la prepotencia. De la arrogancia.

Trump se ha jactado en las redes (donde se jacta de algo todo el rato) de que estos humoristas simplemente tienen muy poco talento. ¡Y lo dice él, nada menos! El proceso de destrucción de la libertad es evidente, pero mucho mayor es el proceso de destrucción de la inteligencia. Lo que sucede es que la democracia es un sistema político que perece sin libertad e inteligencia.

Pero ya ven la adoración que algunos muestran por Trump, repitiendo o imitando muchas de sus sandeces. No sólo eso: ¿qué les ha parecido la recepción en Windsor del monarca norteamericano? El peloteo al gran hombre de los aranceles es estomagante, pero además es ridículo. Y creo que inútil. Conozco y amo Windsor, arquitectónicamente, y parece que Trump flaquea en su actitud hirsuta cuando le ponen delante un buen desfile. Se derrite. Le gustan los desfiles franceses (imitó uno sin éxito). Pero este, con la carroza dorada, debió de ser su sueño, dorado también. ¡Qué momento irritante! Con miles de manifestantes frente a Westminster, en apoyo de Gaza y en contra de la fiesta al primo americano. ¿Queda un átomo de inteligencia?

Comprendo que Starmer está en una grave encrucijada, necesitado de pactos con Trump, mientras coquetea con Europa, su segundo o tercer plato. Pero el ascenso de la ultraderecha en UK, y en todas partes, puede estar cambiando las formas de algunos políticos. Como parece que, muy dramáticamente, está ocurriendo también aquí.

En The Guardian pueden leer el irónico poema que Carol Ann Duffy, poeta laureada, escribió sobre la visita trumpiana a la corte de Carlos III. En el poema, imagina un banquete ceremonial como el de Windsor, pero en un paisaje bombardeado. Termina así: Yum-yum. Let the trumpets sound on the bombsite / as the great and the good pick their way through, / and a famished child peers through a bullet-hole in a wall. (Ñam-ñam. Que suenen las trompetas en el lugar del bombardeo / mientras los grandes y los buenos se abren paso, / y un niño hambriento mira a través de un agujero de bala en la pared). Vivimos, sí, en el delirio y en la pesadilla.