Abordar la soledad

Galicia envejece, con un cuarto de su población por encima de los 65 años, mostrando una pirámide invertida con un peso de la edad dorada —ahora el dinamismo a partir de la jubilación es una constante vinculada a un incremento de la longevidad y de los años saludables— excesivo sobre la juventud.

Una de las consecuencias de este cambio respecto a la sociedad post baby boom es el incremento de la soledad. Los nacidos en los 70 u 80 cuentan por decenas a sus primos y tíos, pero la cifra de hijos que estas generaciones tienen deriva en una realidad totalmente diferente.

Los abuelos actuales, especialmente en una Galicia con una dispersión poblacional casi única en Europa —cuenta con la mitad de núcleos de población de España, pero solo registra el 6% de su población—, se van quedando solos, evidenciando un problema social que se agrava cada año: la soledad.

Durante las dos últimas décadas, los gallegos que viven sin compañía han aumentado casi un 50% hasta las 262.000, el dato más alto de la serie del Instituto Galego de Estatística. Los mayores de 65 años copan más de la mitad de estos casos con 138.000, si bien su incremento durante estos últimos 20 años ha sido del 22%.

La baja natalidad de las últimas décadas, el incremento de la esperanza de vida —que genera más viudos y viudas—, la decisión voluntaria de blindar la independencia o la expansión de nuevas estructuras familiares explican este fenómeno, cuyas consecuencias afectan al ámbito social, cultural, económico y sanitario, entre otros como el mental.

«La soledad es más ubicua que nunca y nuestros cerebros antiguos, diseñados para buscar la seguridad de los grupos, experimentan esos sentimientos negativos como amenazas vitales, lo que conduce al estrés y la enfermedad», apuntan Robert Waldinger y Marc Schulz en su obra Una buena vida, un análisis a partir de la mayor investigación del mundo sobre la felicidad, el Estudio Harvard sobre el Desarrollo en Adultos, que ha analizado la vida de varias generaciones de individuos durante 80 años.

La propia Xunta ha tomado nota del impacto de este fenómeno, con llamadas a emergencias de quien carece de parientes que puedan ayudarlo, hasta el punto de que prepara su primera estrategia contra la soledad.

Ante este escenario, surgen también respuestas espontáneas de los vecinos que reflejan que en la era de la hiperconexión que nos aísla a todos ante la pantalla de nuestro móvil generando la falsa impresión de mantener relaciones sociales, los mayores encuentran una oportunidad para volver a la vida real de compartir cafés, gimnasio o excursiones.

El simple gesto de intercambiar el número de teléfono con una vecina por parte de una residente en Novo Mesoiro para estar pendientes la una de la otra derivó en un grupo de WhatsApp con más de cincuenta integrantes, todos en la edad dorada, para compartir experiencias y establecer un vínculo que rompa la creciente soledad a la que nos referíamos antes.

Si la salud mental logró situarse en el foco de la agenda pública tras la pandemia, la falta de compañía en esta sociedad cada vez más solitaria y menos comunitaria también constituye un elemento que empobrece la vida de quien la sufre. Por ello, es necesario no olvidarlo a la hora de planificar políticas sociales, económicas y sanitarias.