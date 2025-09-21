Opinión | Res pública
A construción industrializada é o futuro
A construción está a mudar a un ritmo vertixinoso, polo empuxe da construción prefabricada e industrializada, unha revolución que multiplica a produtividade do sector e reduce de xeito notable os tempos necesarios para levar a cabo as obras. Este avance representa unha oportunidade para o noso país, onde abrolla un tecido empresarial potente arredor da produción de madeira, aluminio, pedra e formigón prefabricado. Parafraseando a Daniel Hermosilla, CEO da empresa Rodiñas e referencia intelectual neste eido: Galicia pode e dirá grandes cousas neste novo escenario, apostando pola coordinación desde o inicio para ensamblar os elementos das distintas fábricas.
Porén, este cambio supón tamén un desafío ambicioso. A demanda de perfís profesionais evoluciona e moitas empresas atopan graves dificultades para atopar persoal especializado en fabricación, montaxe e supervisión industrial. O proceso produtivo elévase na cadea de valor: xa non se constrúe só sobre o terreo, senón que as partes cruciais da obra se fan en fábrica e mándanse para ensamblaxe, polo que se precisan enxeñeiros, deseñadores de sistemas e técnicos cualificados. Isto provoca un cambio radical na operativa clásica e obriga a repensar outras cousas. Por exemplo, o financiamento da actividade. O modelo tradicional, baseado na certificación por fases e o cobro segundo avance da obra, xa non resulta acaído: na construción industrializada, os custos prodúcense meses antes da montaxe e da facturación, xerando tensións financeiras e desaxustes de liquidez. Por iso, cómpre desenvolver instrumentos financeiros adaptados á realidade do novo sector, que permitan cubrir os gastos anticipados e que recoñezan o valor engadido da produción previa á obra.
Fai moi ben a Xunta en apoiar ao clúster da Clúster da Construción neste vector industrial. Porque se atinamos e somos ambiciosos, podemos situarnos na vangarda europea. Temos os vimbios e o saber facer. Precisamos ser quen de xogar cooperativamente e aliñando ao sector privado coa administración pública.
