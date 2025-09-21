Encuestas, poder y deterioro

El curso político ha empezado con encuestas en las que, salvo la del CIS, donde el PSOE arrasa esta vez más que nunca sin que le hagan mella la corrupción, la parálisis o la sumisión a los socios, en las demás el PP se estanca en los votos de las últimas elecciones, donde su victoria fue una derrota y Vox progresa en progresión que amedrenta a los progresistas.

Resulta curioso, además, que en otras encuestas, sea el socio nacionalista que más está haciendo sufrir a Sánchez, el que más votos pierda en su feudo. Para colmo fachosférico, los sondeos adelantan que en Cataluña es el partido nacionalista y ultraderechista de Orriols el que se está quedando con los votos de Junts. Y acabo de oír a Ignasi Guardans explicar que el no de los de Puigdemont al boicot de España a Israel en Eurovisión, que supone la retirada de nuestro país del concurso si participan los judíos, se debe a que Puigdemont siempre ha sido partidario del sionismo al que ve como una gran inspiración para su proyecto. La primera conclusión que parece se puede extraer de este revoltijo de datos es que la mayoría progresista que repite Sánchez como persistente relato y que le permitió la investidura ni existe, ni ha existido nunca. Llamar progresistas a los de Junts es una falacia de carácter estratosférico y Sánchez y su entorno lo han sostenido sin vergüenza, apoyados incluso por Sumar y su lideresa suave pero roja, a sabiendas de que no es solo no progresista sino radicalmente conservadora, burguesa y de derechas de toda la vida la formación catalana a la que rinden pleitesía a diario, pese a humillaciones constantes, desde la de Illa hasta el último fiasco de la reducción de jornada.

Sostenía González hace poco en una entrevista que Sánchez se aferra al cargo, pero no tiene ningún poder. No puede gobernar porque está sometido a lo que le dicten los que en cualquier momento pueden echarle. Se agarra a su puesto pero no gobierna. Tal vez por eso esa delgadez extrema, esa mirada extraviada y esas cejas. Y una se pregunta si el cargo compensa semejante deterioro.

