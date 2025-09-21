La IA y el ‘Titanic’

Hay numerosos testimonios de supervivientes del hundimiento del Titanic que afirman que la banda de música siguió tocando mientras el buque se hundía tras chocar contra un iceberg. Se supone que era para mantener la calma mientras la gente intentaba abandonar el barco en los botes salvavidas. Ninguno de los ocho músicos sobrevivió.

Hace un tiempo escribí un artículo reflexionando sobre la creciente inversión en inteligencia artificial en el mundo, sobre todo por parte de las compañías que son líderes mundiales de soluciones basadas en IA. Hablo de Microsoft, que ha superado los 4 billones de euros en valor de mercado, de Google, de Meta o de Amazon, que tiene ya más de un millón de robots operando en sus almacenes. Como dije entonces, pienso que esta es una inversión preventiva —por si las moscas—, más que productiva, ya que la productividad anunciada una y otra vez no ha llegado aún, al menos no en la magnitud que se dijo.

La inversión privada no ha bajado desde entonces, bien al contrario. Solo las cuatro empresas antes citadas superarán este año en inversión conjunta los 350.000 millones de dólares en la construcción y equipamiento de centros de datos de IA, según sus propios cálculos. Para darnos una idea de lo que esto supone, pensemos que la inversión anunciada por Amazon superará los 100.000 millones de dólares, una cantidad muy superior al gasto sanitario público de España, un país de casi 50 millones de habitantes y con una sanidad pública universal y de buena calidad.

Es evidente que estas empresas se lo pueden permitir, otra cosa es que sea lo pertinente, y eso se verá con el paso del tiempo, aunque no tendremos que esperar mucho. Son compañías que ganan dinero a espuertas y con valores bursátiles jamás vistos. Si en España quisiésemos juntar dinero suficiente para comprar Microsoft, cada español tendría que aportar casi 100.000 euros.

Está por ver si la ingente inversión de estas y otras empresas, de momento preventiva, insisto, acaba siendo rentable, de modo que lleguen a recuperar con creces lo invertido. De momento todo son especulaciones, pero lo cierto es que estas dinámicas de inversión están distorsionando la economía estadounidense, que se está hipertrofiando alrededor de la IA. Si la carrera mundial por la IA, por liderarla y por consumirla, se desacelera, volveremos a oír eso de «Houston, tenemos un problema».

Ya que acabo de hacer referencia a otra carrera, en este caso la espacial, sepan que el coste estimado del programa Apolo que puso al hombre en la Luna fue de unos 180.000 millones de dólares actuales. Antes pensaba que esta había sido una inversión titánica —ahora no hablo del barco—, pero todo es relativo en la vida. De hecho, esa cifra viene siendo la mitad de lo que invertirán los gigantes tecnológicos norteamericanos en IA solo este año, como ya he dicho.

No tengo una bola de cristal para saber qué pasará con estas ingentes inversiones en IA, pero oigo una orquesta tocar al otro lado del Atlántico.

