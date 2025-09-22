El capital está de moda

¿Cuál es la relación entre Karl Marx y Karl Lagerfeld? Eso es lo que pregunta Tansy E. Hoskins, la autora de Manual anticapitalista de la moda, un ensayo que ahora, en una versión actualizada, ha reeditado en España Capitán Swing. «La moda es la hija favorita del capitalismo», responde la periodista británica, que se acerca a ella no como a una manifestación del genio creativo sino como a la gran industria planetaria que ha llegado a ser. El capitalismo, argumenta, se ha apoderado de la moda y la ha convertido en una excusa más para que los ricos exploten a los pobres, a menudo sin compasión.

En el libro de Hoskins está muy presente la tragedia del Rana Plaza, un edificio de ocho plantas de Bangladesh, con graves deficiencias constructivas y que rebosaba gente. Eran trabajadores en condiciones laborales muy precarias, que confeccionaban la ropa que venden en sus tiendas Mango, Benetton, C&A, Primark o Walmart. Se desplomó en abril de 2013 y entre sus escombros murieron 1.138 personas.

Anteponer el beneficio a la dignidad, la salud y la propia vida de los trabajadores es uno de los efectos perniciosos del capitalismo. Hay más. Hoskins explora cómo se manipula a las mujeres con sibilinas tácticas de marketing psicológico. Cita a Karl Lagerfeld, por aquello de que «la belleza inalcanzable es un recordatorio para hacer un esfuerzo». Así que las mujeres siempre tienen algo por lo que esforzarse y algo por lo que pagar. La homogeneización de la belleza, además, contribuye a la globalización de la insatisfacción corporal, y todo con el mismo propósito: alentar el consumo.

Bajo la impostura de democratizar la belleza, haciendo creer que todas las mujeres pueden acceder a un ideal de belleza normativa, se ofrece un amplio catálogo de mejoras. Cosméticos y cirugías, dietas y rutinas deportivas. La belleza es un deber y las mujeres deben trabajar y gastar su dinero hasta llegar a tenerla, aunque, tal y como la industria la plantea, sea del todo imposible. Negocio redondo.

En 2013, cuando Hoskins andaba investigando para uno de sus libros, comprobó que la cintura promedio de las modelos de pasarela era la de una niña de siete años. Las modelos son, como los empleados del textil, objeto de explotación: empiezan a trabajar siendo casi niñas, sometidas a jornadas extenuantes, con sus cuerpos estrictamente controlados, lejos de sus familias, muy vulnerables y expuestas. Pocas chicas, muy pocas, pueden suscribir aquello que decía Linda Evangelista: «No nos levantamos por menos de diez mil dólares al día».

Las mujeres, concluye Tania E. Hoskins, son un mercado demasiado rentable como para pensar que la industria les permitirá relajarse y disfrutar de su propia identidad física. El negocio de la moda las empuja a una carrera interminable hacia la búsqueda de la perfección que las mantiene, también interminablemente, gastando dinero.

