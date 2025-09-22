Opinión | In memoriam
Jesús Fernández Jiménez (1942-2005): compromiso e excelencia no servizo público a Galicia
No meridiano deste setembro deixounos na súa Coruña de adopción Jesús Fernández Jiménez, quen contribuiu sobranceiramente ao desenvolvemento e consolidación da Administración Pública da Xunta de Galicia e, posteriormente, da Universidade da Coruña (UDC).
Chantadino de orixe, era o máis vello dos nove fillos e fillas do médico Jesús Fernández Rodríguez da Bouza, alcalde de Chantada (1977-79), e da súa dona Angélica Jiménez Gigirey. Jesús veu estudar o bacharelato superior no entón chamado Instituto Masculino (hoxe IES Salvador de Madariaga), onde coñeceu a Pablo González Mariñas, con quen lle uniría unha fraternal amizade, rica tamén en toda caste de colaboracións e proxectos comúns, até o seu pasamento.
Coa creación do autogoberno galego, Jesús, entón letrado do Iryda, integrouse no Corpo Superior da Administración da Xunta para contribuír á construción dunha Administración galega moderna e democrática. Foi director da área técnico xurídica da Consellería de Educación, sendo conselleiro Victor V. Portomeñe, nun tempo sinalado pola complexidade xurídica e burocrática dunha administración educativa galega nacente que Jesús contribuíu nomeadamente a resolver.
Coa formación do goberno tripartito (1987-90) accedeu ao número dous da Consellería de Presidencia e Administración Pública como secretario xeral técnico, sendo conselleiro Pablo González Mariñas, líder do PNG-PG. No seu mandato Jesús foi a alicerce fundamental da tarefa monumental do conselleiro González Mariñas: potenciación do DOG e do Servizo de Publicacións, construción e posta en funcionamento da Escola Galega de Administración Pública, lei de coordinación das Deputacións Provinciais, reforma da Lei da Xunta e do seu Presidente, Lei da Función Pública...
Jesús desenvolvería despois o seu labor xa na cidade da Coruña, como secretario xeral da delegación da Consellería de Cultura e vicexerente da Universidade da Coruña. En todos os cargos desenvolvidos a xestión pública de Jesús alicerzouse nun coñecemento xurídico extraordinario, aplicado á eficiencia na xestión e unha grande capacidade de diálogo e empatía persoal que furaba murallas e tendía pontes, produto unha cosmovisión aberta, democrática, galeguista e de servizo público.
Jesús tamén salientou polo seu traballo editorial na edición e actualización de códigos xurídico-administrativos, entón fulcrais para os xuristas das Administracións, partillando na equipa do profesor García de Enterría.
Son centos as persoas que lembran a Jesús polo seu coñecemento, a súa humanidade, a súa empatía e o seu compromiso co país e coa sociedade. E que queren expresarlle esta lembranza á súa dona, Chelo e aos seus fillos Pablo e Ana. Á súa grande familia e ás moitas persoas amigas que tiña.
