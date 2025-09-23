Enfermedades a fecha fija

Magias de la inteligencia artificial permitirán pronosticar de aquí a poco las enfermedades que el paciente va a sufrir dentro de dos, tres o veinte años. Todo lo malo será que la cita con el médico tarde aún más que la fecha del anunciado debut de la dolencia; pero es que la IA —a menudo asombrosa— no hace milagros con la burocracia sanitaria.

Hasta mil enfermedades distintas, si bien conexas, podrá augurar Delphi-2M, que así se llama este modelo específico de inteligencia creado por varias instituciones científicas de Europa.

Tampoco los pronósticos van a ser exactos, pero eso sucede ya con los del tiempo: y no por eso dejamos de consultarlos. El grado de acierto es prometedor, en todo caso. Si el cálculo se hace a diez años vista, por ejemplo, el bueno de Delphi puede detectar siete de cada diez infartos que vayan a producirse durante ese período de tiempo. Y, además, irá mejorando el porcentaje a medida que sus cuidadores lo entrenen.

El avance parece extraordinario, por más que las aplicaciones de inteligencia artificial permitan ya ir al médico sin salir de casa. Basta abrir GPT o DeepSeek, pongamos por caso, para que una amable red neuronal nos pase consulta sin límite de tiempo.

Cierto es que ningún cerebro electrónico (por decirlo al modo antiguo) puede hacer análisis de sangre o pruebas radiológicas; y mucho menos auscultar al paciente o recolocarle un hombro dislocado. Ahora bien: si uno dispone de esos datos, la consulta a la IA resulta de lo más interesante. Pregunta por síntomas, interpreta las pruebas, repregunta sobre lo que usted le dice y hasta aventura posibles diagnósticos.

Lejos de sustituir al facultativo, la IA es un asistente de gran utilidad para los profesionales. No solo libra a los doctores de tareas rutinarias, sino que les permite entablar un debate con ella sobre cualquier duda que pueda generarles el estado del doliente. La última palabra, como es natural, seguirá teniéndola el médico.

Aun así, hay quien teme que el GPT o la Delphi van a dejar sin empleo a muchos profesionales que hasta ahora estaban a salvo de los avances de la tecnología. Ingenieros, arquitectos, médicos, profesores, abogados, periodistas y escritores son algunas de las posibles víctimas; pero no hay por qué caer en esa aprensión.

Todas las revoluciones industriales destruyeron trabajos rutinarios para crear, a cambio, otros de mayor cualificación; y lo mismo ocurrirá, probablemente, con la revolución tecnológica en curso. Más que quitarle el empleo, lo que le quitará es trabajo de encima al profesional.

Por lo que toca a Delphi, lo realmente novedoso es su capacidad de predicción de enfermedades, ramo que hasta ahora solo trabajaban los brujos de teletienda. A los hipocondríacos, que ya fatigan a Google y a la IA, tal vez los sosiegue un poco saber que la vida es la principal causa de muerte, del mismo modo que el matrimonio es condición previa del divorcio. Aunque dé un poco de yuyu, desde luego, que a uno le profeticen un infarto a fecha más o menos fija. La ciencia no tiene piedad.

