Thom, las matemáticas, el genocidio y el cambio social

Bienvenidos a esta primera columna de otoño de 2025. No nos veíamos desde el verano pasado, hace escasos cuatro días, pero ya ven que la actualidad no da tregua. Espero que este nuevo ciclo, que hundirá sus raíces hasta ya bien entrado diciembre, venga para ustedes colmado de satisfacciones. De lo que no estoy seguro, tal y como pintan las cosas, es que también una cosa así se produzca en el aspecto más colectivo. Ojalá.

Lo que sí ha ocurrido en los últimos días, lo cual me llama poderosamente la atención, es un cambio radical en el abordaje de uno de los temas más de actualidad. Sí, me sorprende a la vez que me alegra este cambio de paradigma en el tratamiento de lo que está ocurriendo, desde hace décadas y particularmente desde el 7 de octubre de 2023, entre Israel y Palestina. ¿Se dan cuenta? Ahora sí que parece que, por fin y desde hace mucho, se empieza a tratar la búsqueda de una solución definitiva en la zona como algo no solo importante, sino también imprescindible y urgente.

René Thom fue un matemático francés, del que les he hablado en otras ocasiones. Él enunció la llamada Teoría de Catástrofes, relativa a la evolución de una variable discreta con dos valores posibles, que a su vez es función de diferentes variables continuas, que van tomando valores sin sobresaltos. Pues bien, existen determinadas combinaciones de valores para dichas variables continuas que provocan que, de repente y sin previo aviso, la variable discreta salte de uno de sus valores al otro. Se produce entonces lo que Thom denominó una catástrofe, un salto brusco de esta última variable. Algo que puede modelizar diferentes fenómenos en la Naturaleza, con consecuencias impredecibles y a veces verdaderamente fatales.

En efecto, imaginen ustedes un volcán. Simplificando, podemos pensar en dos estados posibles: o bien el volcán apagado, sin riesgos inminentes, o bien que el mismo se active, pasando a producir diferentes fenómenos que impliquen enormes daños. Estamos hablando de lanzamiento de bombas o cenizas, el fluir de ríos de lava a altísimas temperaturas o la posibilidad de explosiones en la cámara magmática. Con todo, esas dos situaciones —volcán no activo o activo, con dos únicos valores discretos (no continuos)— son función de otras muchas variables. Algunas de ellas, sin pretender entrar demasiado en el fondo de la cuestión y utilizando esto únicamente a modo de ejemplo, podría ser el tipo de material en capas profundas de la corteza y el manto, la presión o temperatura a la que estos se encuentran o aspectos más estructurales y ligados a la sismicidad y a la existencia de fenómenos tectónicos que agraven las tensiones preexistentes o, por el contrario, las liberen. Con todo, todas esas variables tendrán unos valores en escalas continuas, y solamente en determinados estados de todas ellas se producirá la erupción. No en vano, oigan, en zonas de gran riesgo volcánico se evalúan continuamente cientos de estos parámetros, para tener una previsión de posibles evoluciones de la situación y prever posibles elementos de contingencia.

En algún otro momento aplicamos la misma técnica, y también lo hace Thom, a la discusión de si un perro solitario y asilvestrado que te encuentres en el bosque te atacará o no. Habrá variables que pueden evolucionar continuamente, tales como el miedo del perro, quizá el hambre que tenga o los estímulos que le lleguen de tu comportamiento y de lo captado a través del olfato, entre otras posibilidades. Con todo, esas variables toman valores de forma continua, sin brusquedad, pero habrá combinaciones de ellas en ese espacio de estados que conducirán, indefectiblemente y de forma brusca, al ataque. Otros no. En esos casos se habrá producido la catástrofe de Thom.

Creo que lo mismo acaba de ocurrir en nuestra sociedad, aunque cuando se aplican estas teorías a las ciencias sociales hay que ir con pies de plomo en la elección de las variables relevantes y significativas, para no arruinar el análisis. Pero lo cierto es que, de repente, ha entrado en ebullición —por fin y desde hace no tanto— el sentimiento colectivo de que sí, que en Palestina se está cometiendo un genocidio, y que hay que pararlo ya, y que tal cosa nos implica a todas y todos. Luego se verá qué se hace y qué no, y cómo articular esto, aquello y lo otro. Pero el mandato que está lanzando globalmente nuestra sociedad, aunque con unos inicios muy tímidos, es ya imparable: no podemos convivir con un nuevo Holocausto, siendo testigos mudos de él. ¿Qué ha pasado para explicar tal cambio radical? Pues seguramente que variables como la información sobre la barbarie, el grado de avance de la propia acción destructiva, la toma de posición por parte de actores clave o el nivel de prescripción social para llamar la atención sobre ella han ido evolucionando de forma continua y, de repente,… ha ocurrido. Más del ochenta por ciento de los españoles y españolas, por ejemplo, se manifiesta ya claramente en contra de este genocidio. Y fíjense que, a pesar de los esfuerzos de ciertas formaciones políticas por permanecer entre bambalinas —y no estando a la altura y haciendo el ridículo—, al menos un sesenta por ciento de dicho ochenta por ciento se declara votante conservador. Impresionante.

Benditas Matemáticas, que nos ayudan a entender la realidad… Por dura que sea esta, pero necesitando entenderla para cambiarla, ¿no? Feliz otoño, queridos y queridas. Aquí y, como es lógico, también en todas partes... En todas, sí. Y es que la simetría también nos ayuda a entender la Física y el mundo…