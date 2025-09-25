Los ‘likes’ producen trastornos

Ni el dólar ni el euro ni el yuan ni siquiera el dudoso bitcoin. La moneda de mayor circulación en las redes sociales es el like —o «me gusta»—: una divisa de la que todos los internautas disponen en abundancia. Y que pagan con gusto.

Los likes o las simples visitas a una página pueden cambiarse después a dinero en monedas tradicionales, como bien saben los influencers o influyentes de éxito. Aunque los que ganan de verdad, como en cualquier casino, son los propietarios de las redes: tanto en ingresos propiamente dichos como en influencia política y social.

Por eso el emperador Donald Trump, habitualmente tan expeditivo, ha tratado con amabilidad a TikTok, red del otro imperio emergente. Estos días andaban cerrando un acuerdo que permitirá a la empresa china seguir actuando en Estados Unidos, si bien bajo gravosas condiciones. Entre fantasmas no es de buen tono pisarse las sábanas.

Luego hay quien se queja, algo ingenuamente, de la polarización ciudadana y sus perversos efectos sobre el elector. En realidad, podría decirse que internet padece trastorno bipolar: esa afección que provoca cambios extremos en el estado de ánimo de quienes frecuentan a diario las redes.

Los programadores de algoritmos que guían a los internautas saben muy bien que la polémica es imprescindible para atraer clientes. Priman, por así decirlo, a quienes digan la barbaridad mayor o la trola más espectacular.

Aplicada a la política, esta fórmula es un excelente negocio para los partidos extremosos. Podemos fue en su día el primero en imponerse en las redes, de parecido modo a como luego lo hicieron Vox y Se Acabó la Fiesta. Esta última agrupación, por cierto, obtuvo 800.000 votos y tres escaños en las últimas europeas con una campaña basada casi exclusivamente en el pantano de las redes.

Los políticos y sus votantes, que a veces son como niños, han acabado por imitar ese trastorno típico de internet. No es raro que sustituyan el argumento por el insulto y a menudo utilizan memes para escarnecer el adversario, convertido ya en enemigo. Cualquier sesión del Congreso es un remedo de los foros de la red, en los que el principal objetivo es darle un zasca al de enfrente.

La fácil, aunque no única explicación es que la lectura ha pasado de moda, como fácilmente se deduce de los atentados contra la ortografía y la sintaxis perpetrados cada minuto en las redes.

Lógicamente, es difícil conseguir una gran recaudación de likes si uno publica un texto o un vídeo para exponer algún delicado aspecto de la Crítica de la Razón Pura. El que quiera obtener «me gusta», audiencia y/o aplausos ha de mentarle como mínimo la parentela a su contrincante. Y de ahí, para arriba.

Curiosamente, muchos de los que pagan con moneda de likes los excesos de sus representantes son los que luego lamentan la polarización y el consiguiente mal rollo de la política actual. Estamos todos atrapados por el trastorno bipolar de las redes sociales, que basan su negocio en orientar al personal en direcciones contrapuestas para que el lío no decaiga. Que eso es, precisamente, la polarización.