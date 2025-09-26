Peor que el bloqueo. ¿El infierno?

Sánchez está con el Rey en la asamblea de la ONU, en un clima de creciente condena internacional a Netanyahu. El reconocimiento de Palestina por Francia y el concertado de Gran Bretaña, Canadá y Australia es muy relevante. Sánchez sabe oler la indignación mundial —y de la opinión española— por el genocidio (o la masacre) de Gaza mejor que un Feijóo condicionado por Aznar, Ayuso y Abascal.

Pero Madrid no es Nueva York. Los jueces han condenado —como mínimo a pena de banquillo— a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David. Un infierno. ¿Lo compensa que la misma tribulación la vaya a pasar Isabel Díaz Ayuso por el caso de su novio, González Amador? Curioso, Sánchez dijo que algunos jueces actuaban con móviles políticos (lawfare) y ahora Ayuso hace lo mismo con la jueza (conservadora) que manda al banquillo a su novio. Y nada bueno en la sesión de control de este miércoles. Sin duelo Sánchez-Feijóo, el presidente está en Nueva York, los improperios entre la vicepresidenta Montero y la nueva portavoz del PP, Ester Muñoz, fueron aún más bajos de nivel.

Vamos a lo relevante. ¿Está gobernada España? El Ejecutivo perdió el martes la admisión a trámite del proyecto de cesión de competencias de inmigración a Catalunya, avalado por el PSOE y exigido por Junts. 173 a 177 votos. La culpa fue de Podemos, que se ha ido a Sierra Maestra, pero ¡ojo! también de dos diputados de Sumar, que no son de la mayoría evanescente sino de Sumar, del Gobierno. Pero peor fue hace unos días, cuando el Gobierno fue derrotado por 170 a 178 votos en la ley estrella de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, de las 37,5 horas. Entonces Junts abortó la ley. Y Yolanda reaccionó atacando a un socio imprescindible de la mayoría evanescente. Si estira de la manta hacia Yolanda, el Gobierno se queda sin mayoría por culpa de Junts. Si la estira hacia a Junts, tampoco la tiene por culpa de Podemos.

¿Tendrá mayoría alguna vez para algo importante? No será fácil, porque Yolanda (y Podemos más) no quiere tragar que la coalición progresista tiene socios de centro. Y que ni PNV ni Junts son soldados del Ejército rojo. Y parece que Sánchez esté dispuesto a perder votaciones relevantes que —con capacidad de maniobra— podría haber salvado. ¿Está fuera de juego por las contradicciones de sus socios?

Lo peor es que no hay mayoría (aunque quiera resucitarla), pero tampoco hay un Gobierno coherente. Las 37,5 horas fueron al Congreso —a perder— solo porque Yolanda Díaz se impuso. ¿El presidente no tiene autoridad ante su socio minoritario? Este martes el Gobierno aprobó el decreto de embargo total a Israel, pero Ernest Urtasun, ministro de Cultura y con más fondo que Yolanda (fue eurodiputado), afirmó que Sumar no estaba de acuerdo con la cláusula extraordinaria de excepción y que la intentarían tumbar en el Congreso. ¿El socio minoritario pretende que fracase una decisión del Consejo de Ministros? ¿Hay Gobierno?

La complejidad —por ser elegante— de la política española es terrible. No hay mayoría parlamentaria y casi no hay Gobierno, pero tampoco hay una mayoría alternativa para relevarle porque los grupos que le invistieron piensan que, para muchos de sus electores, el mal mayor sería un Gobierno PP-Vox. Algo nuevo, pues Aznar y Rajoy nunca dependieron de un partido de extrema derecha, además con viento a favor en las encuestas.

¿Cómo desbloquear? Siempre acaba habiendo soluciones, buenas o malas. El PP apuesta al infierno judicial de Sánchez. Sánchez, a que Puigdemont le vote los presupuestos. Pero Puigdemont —con problemas en el exilio y una parte de los suyos mirando a Sílvia Orriols— necesita la amnistía ya. Ya. Sin amnistía no hay presupuestos —lo otro es literatura— y el Tribunal Constitucional no se la aplicará hasta mediados del primer trimestre.

¿Dependemos de que el escándalo por las posibles condenas a Begoña Gómez, David Sánchez y García Ortiz acaben forzando la dimisión de Sánchez? ¿O de que el Constitucional aplique a Puigdemont la amnistía que el Congreso ya votó, pero que el Supremo no le otorga con una interpretación restrictiva y discutible de la ley?

La situación es tan endiablada y surrealista que muchos ciudadanos solo quieren vociferar su gran cabreo.