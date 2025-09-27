Un estúpido o una estúpida es alguien de una escasa inteligencia, en grado extremo. Es una definición amable del diccionario, porque deja de lado un factor determinante: el de la presencia del estúpido en el seno de la sociedad y las interrelaciones que establece con los demás, sean o no estúpidos. Ha habido pensadores relevantes, eminentes científicos y grandes escritores que han tratado el tema, porque es evidente que llama la atención y es objeto de análisis. Flaubert, por ejemplo, calificaba su divertidísima Bouvard y Pécuchet como «una enciclopedia de la estupidez humana», y él mismo afirmaba que, hoy en día, «sé a ciencia cierta que no tiene límites, que es infinita».

Se añadió más tarde un tal Albert Einstein, que pronunció una frase célebre que, como todas las frases célebres, no es seguro que pronunciara. Dijo que hay dos cosas que son infinitas: «El Universo y la estupidez humana, y no estoy nada seguro de la primera». Carlo M. Cipolla, economista e historiador revestido de humorista, publicó a finales del siglo pasado el hilarante Allegro ma non troppo, con dos partes: la primera, sobre los efectos de la pimienta en la economía medieval; la segunda, las famosas Leyes fundamentales de la estupidez humana. La primera ley nos indica que subestimamos el número de personas estúpidas que hay en el mundo y la tercera nos dice que un estúpido es aquel que hiere sin obtener beneficio alguno.

Todo esto viene a cuento de la salvajada perpetrada por la señora Candace Owens, que parece que tiene más de siete millones de seguidores en X, contra la señora Brigitte Macron, quien, según la primera, es un señor. La impresionante repercusión de la falsedad ha provocado que el matrimonio Macron se haya visto empujado a demostrar que Brigitte es una mujer. He tenido que comprobar que la noticia era cierta, de tan estrambótica como es. Cipolla se equivocaba en un detalle: Candace Owens sí gana algo: fama y dinero. Pero sigue siendo estúpida. El corolario de las leyes así lo certifica: «Una persona estúpida es del tipo de personas más peligrosas que puedan existir».