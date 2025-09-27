De los hechos y las miradas, de la empatía... y de la cruda realidad

Les saludo en este nuevo día. Espero que la vida les esté tratando bien, o por lo menos que el temporal que les esté tocando capear en este instante no sea demasiado destructivo. Y que, si lo es, se sientan ustedes acompañados y queridos, que siempre ayuda. De eso se trata, para mí, la vida, de un cúmulo de momentos buenos y malos, de algunos grandes sobresaltos y de valorar los tiempos de sosiego y paz. De días en los que, a la vez, unos nacen y otros mueren, en ocasiones arrebatados casi por casualidad, por la concatenación de hechos luctuosos e irreversibles. Y también de días luminosos, con más luz de la que uno casi pueda imaginar.

Les cuento esto porque soy sabedor de que en este mismo instante, como en todos, algunas personas estarán en la cresta de su propia ola personal, mientras que otras se encontrarán en el peor momento de su vida. Sé que hay desgracias, muertes muy cercanas y muchas tristezas, concatenadas con instantes de absoluta felicidad. Y, por eso, a la hora de lanzar estas palabras al viento intento ponerme en la situación de cada cual, aunque sea siempre difícil calzarse los zapatos del otro. No es fácil, no, porque en el fondo uno está dramáticamente ligado a sus propias circunstancias. Por eso, y porque indefectiblemente cada persona lleva asociada su mirada, sus condiciones de contorno... Pero el ejercicio de salir del paradigma propio y tratar de mirar más allá siempre aporta mucho, a nosotros y a los demás.

Hoy me fijo en la evolución del discurso público en el país sobre lo que está aconteciendo en Oriente Próximo, en un momento en que todas las miradas de la atención internacional están centradas allí. A la vez en un tiempo de discursos encendidos y hasta disparatados en la Asamblea de Naciones Unidas, pero también de estrategias más marcadas por las alianzas y los intereses particulares que por los hechos puros y duros. En el fondo, vuelve a ser esta una batalla entre dos posturas siempre encontradas: la cortoplacista, que mira la realidad solamente desde el aquí y el ahora, desde los intereses de cada cual, y la que proyecta mucho más allá de nosotros mismos los anhelos, intereses y objetivos de la Humanidad, desde una ética profunda y apelando a la concordia. Es la contienda entre quien está haciendo cuentas para ver cómo capitaliza el voto de quien está descontento con lo que hay, o de quien se plantea qué es bueno en sí y qué es absolutamente indigno y execrable. De todo esto y de algunos mimbres más va esta historia, y no de tecnicismos que no cambian la naturaleza o la lógica de lo que nos está ocurriendo como especie en este momento de nuestro periplo vital.

Que el eje representado sobre todo por Aznar y Ayuso tiene su mirada condicionada por sus vínculos y simpatías con una de las partes en toda esta barbarie, es evidente. Que el propio expresidente cambió su discurso y su lógica, que incluía la solución de los dos Estados antes y durante su período presidencial, y de la que ahora no quiere ni oír hablar, también. Y que todo esto está condicionando a Alberto Núñez Feijóo en su rocambolesca deriva hacia una ultraderecha recalcitrante, a pesar de ser un hombre mucho más de centro que sus correligionarios de Madrid, también. Pero ¿saben?, la impostura tiene las patas muy cortas, y pretender seguir en un determinado espacio ideológico «porque me conviene» termina por hacer trizas mucha de la pretendida coherencia de cualquier mujer u hombre, por mucha mercadotecnia política que se le aderece a todo ello. Es por eso que, en este momento, empiezan a reventar algunas costuras de la pretendida unidad impuesta en su formación política. Y, en esa línea, empieza a mudar el discurso y gentes como Moreno Bonilla o el propio Rueda empiezan a llamar a las cosas por su nombre, quizá alentados también por el claro e incontestable discurso de Felipe VI, que también hay que entender que representa, sobre todo, a una postura de Estado…

Lo que no deja de sorprender, aunque no sea nuevo, es que la enorme fuerza del poderoso lobby económico asociado a los movimientos del actual Gobierno de Israel tenga semejante capacidad para infiltrarse en la política. Pero desde lo público no pueden transformarse tan automáticamente sus objetivos e intereses en una hoja de ruta incontestada y literal. No todo puede valer en la aritmética para que la oposición política de nuestro país pueda conseguir sus intereses particulares, por mucho que los anhele. Establecer un argumentario y un posicionamiento en función de nuestra estrategia, a pesar de lo que sea, no dice nada bueno de uno. Y creo, sinceramente, que de esto se está dando cuenta la sociedad española… ¿Ustedes piensan que no? Pues yo que sí, y estoy orgulloso de ello.