Opinión | Res Pública

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

Galtia e as ciencias sociais

Nos últimos anos, a promoción da I+D+i en Galicia deu pasos firmes, especialmente no ámbito universitario. O labor da Xunta neste eido merece unha valoración moi positiva: cando nos comparamos co resto das Comunidades Autónomas, estamos entre as primeiras. Por exemplo, os programas de financiamento estrutural a grupos e a centros de excelencia son unha excepcionalidade que nos distingue e que está permitindo a consolidación de equipos sólidos e competitivos.

Por máis que sempre hai marxe para mellorar, a realidade é que levamos xa dúas décadas dunha política coherente de estímulo e aposta pola investigación. O punto de inflexión produciuse co bipartito, un pulo que afortunadamente non foi conxuntural. Mudou a cor do goberno, chegou a Grande Recesión, e o rumbo non se alterou. Ao contrario, arrancaron novas liñas de traballo e iniciativas chave para que Galicia sexa hoxe un dos mellores sitios para investigar en España.

A lexislatura actual, vai ser a da Fundación Galtia, un proxecto que nos achegará aínda máis aos líderes en España, o País Vasco e Cataluña e que nos vai permitir reforzar liderados en áreas onde Galicia é xa referente: física teórica, biomedicina, biotecnoloxía, ou intelixencia artificial, entre outras. Aplaudo con orgullo de país a esas persoas referentes que nos veñen á cabeza. Un aplauso que, en todo caso, é compatible coa reivindicación das ciencias sociais. En Galicia temos iniciativas de alto nivel como ECOBAS e o CISPAC, ás que se suman non poucos investigadores e investigadoras de prestixio internacional.

O futuro require apostar decididamente polas ciencias duras, pero tamén apoiar ás ciencias sociais. Porque os grandes desafíos contemporáneos —cambio climático, avellentamento, desigualdade, polarización política, dixitalización—precisan novas institucións, mellores políticas públicas e unha comprensión máis profunda do que nos pasa como sociedade para actuar con eficacia. As ciencias sociais son, así, un ingrediente sine qua non para que os avances técnicos e científicos se consoliden e orienten cara á mellora real do benestar colectivo.

Por iso, propoño algo concreto: das cinco fichaxes que prevé Galtia en 2026, cando menos unha ou dúas deberían dirixirse ao ámbito das ciencias sociais. Iso implica definir unhas bases de convocatoria sensibles a estas diferenzas, que non penalicen un tipo de traballo científico que adoita realizarse con equipos máis pequenos, o que nesga a comparación nos indicadores de produtividade. Nada que non se faga habitualmente noutras convocatorias.

O éxito de Galtia dependerá tamén de incorporar esta pluralidade disciplinar.

