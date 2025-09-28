Leyes y gestos a favor de la sostenibilidad

Ocho de cada diez ciudadanos consideran el cambio climático una «amenaza real», según uno de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y los expertos han alertado este verano de que las olas incendiarias con fuegos de sexta generación —mucho más dañinos y más difíciles de extinguir— al hilo de los cada vez más frecuentes episodios meteorológicos extremos resultarán cada vez más frecuentes. Ambas cuestiones evidencian no solo la necesidad, sino el deseo poblacional, de intensificar las medidas para promover un día a día más sostenible.

Los cambios estructurales en la actividad industrial o económica requieren nuevas y audaces legislaciones que establezcan objetivos claros en esta carrera contra el tiempo —los expertos consideran que solo se puede ralentizar el impacto de las emisiones de gases contaminantes sobre la atmósfera, pero no paliar su efecto—, algo extremadamente complicado en un momento en el que gobiernos de gran peso internacional, con el de Estados Unidos a la cabeza, ponen en solfa evidencias científicas y cuestionan como una moda woke la lucha a favor de una Tierra menos contaminada.

Sin embargo, existen acciones cotidianas que requieren poco esfuerzo y que denotan una brecha entre las encuestas sobre preocupaciones ciudadanas y el quehacer diario de todos nosotros. En A Coruña, un tercio de la basura vertida en los contenedores marrones destinados a residuos orgánicos son desechos de otro tipo, según consta en los documentos municipales para licitar la compra de nueve camiones adaptados a la recogida de basura con cerradura electrónica.

Esta circunstancia lastra también el plan inicial de que la planta de Nostián vendiese compost de calidad en un momento de transformación del modelo, pues A Coruña prevé incorporar antes de que acabe el año el quinto contenedor —gris— dedicado a las llamadas «fracciones», es decir, aquello que no se ajusta a materia orgánica, vidrio, papel y cartón o envases, como colillas, pañales y similares. La aplicación de una exigencia impuesta por la Unión Europea suma casi dos años de retraso y la Xunta ya abrió en su momento un expediente sancionador por esta dilación.

Resulta evidente que las decisiones que pretenden impulsar cambios trascendentales —desde la búsqueda de la neutralidad en emisiones al impulso de las tecnologías renovables o el coto al uso de plásticos— dependen de leyes estructurales que afecten a l sistema productivo y de consumo. Pero no es menos cierto que los pequeños gestos cotidianos son también de gran importancia a la hora de contribuir a caminar hacia una mayor sostenibilidad medioambiental.

Por ello, resulta preocupante que un tercio de los residuos que los coruñeses depositamos en los contenedores marrones para materia orgánica sea de otro tipo, lo que lastra el funcionamiento de una cadena de gestión de residuos a la que no le hacen falta más palos en las ruedas, porque ya cuenta con sus propios problemas.

Las acciones cotidianas cuentan porque de nada vale instalar mecanismos de recogida selectiva o impulsar leyes novedosas si luego los vecinos no contribuimos a su aplicación.