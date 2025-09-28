Opinión
A maxia da IA
O ano pasado, coincidindo coa organización da Conferencia Europea de IA, organizamos unha serie de eventos que achegaron a intelixencia artificial á sociedade. Durante unha semana tiveron lugar diversas actividades para o público en xeral, baixo o nome de Semana da CidadanIA. Unha delas foi falar da historia e do presente da IA, conducidos pola variña máxica do mago Jorge Luengo. Alba Meijide e máis eu falamos de IA e Jorge fíxonos pasar un bo intre e asombrounos a todos coa súa maxia e coa súa gracia.
Ao día seguinte chamei a Jorge para lle agradecer a súa marabillosa intervención. Falamos un anaco, e comenteille que aquela mesma mañá, entre varios colegas do CiTIUS resolvéramos un dos seus trucos máis sorprendentes. Non contarei máis.
A maxia é a arte ou ciencia oculta coa que se pretende producir resultados contrarios ás leis naturais. Jorge é un mago da maxia, pero a súa maxia é branca, desa que bota man de medios naturais para obrar efectos sobrenaturais.
Toda esta historia veume á memoria ao pensar en escribir un artigo sobre a percepción que ás veces temos de que hai maxia detrás de certos inventos ou descubrimentos que nos custa entender. Díxoo Carl Sagan hai tempo: «Calquera tecnoloxía suficientemente avanzada é indistinguible da maxia».
A ciencia e a tecnoloxía están cheas de casos así. Pensemos na edición xenética, que permite reprogramar a bioloxía dun organismo coma se fose un código informático; ou o teletransporte cuántico, que fai posible transferir información entre dúas partículas de xeito instantáneo, independentemente do afastadas que estean entre si.
A intelixencia artificial está a darnos resultados que tamén semellan maxia, ás veces mesmo para quen somos especialistas neste eido. Por exemplo, aínda que comprendemos os fundamentos matemáticos e computacionais dos modelos de linguaxe, como GPT-4, Claude ou Gemini, o seu comportamento —especialmente a súa forma de aprender, xeneralizar e crear a partir do aprendido— intríganos e é obxecto dunha profunda investigación que vai despexando parte da nosa ignorancia, aínda que moito segue no terreo do case máxico.
Os modelos de texto actuais non responden seguindo algoritmos ou regras explícitas predefinidas, senón a través da interacción de miles de millóns de parámetros distribuídos en redes neuronais profundas. Sabemos como están adestrados: aprenden sobre cantidades masivas de texto, identifican padróns estatísticos e axustan os seus parámetros mediante procesos de optimización, guiados por unha función de erro que se procura reducir tanto como sexa posible. Pero iso non abonda para predicir o seu comportamento. Por exemplo, non podemos anticipar nin minimamente que respostas van a construír a partir das nosas consultas, e aínda que a maior parte das veces son útiles, en ocasións son auténticas sandeces, coñecidas como «alucinacións». Tampouco comprendemos completamente como aprenden e representan conceptos abstractos nin por que poden, por exemplo, resolver tarefas lóxicas ou escribir código con gran solvencia, mesmo sen teren sido adestrados especificamente para iso.
Saber como emerxen certas capacidades nestes grandes modelos, sexa a comprensión de instrucións complexas, certas capacidades de razoamento ou o multilingüismo espontáneo, é en si mesmo un ámbito de investigación do maior interese. Sabemos que fan, sabemos en xeral como o fan, mais non podemos predicir cando nin como aparecerán novas habilidades, nin como garantir que esas habilidades sexan útiles e en que condicións.
Como na maxia, a fascinación nace do inexplicable. Pero, a diferenza dos trucos de ilusionismo, cando falamos da intelixencia artificial o misterio susténtase no real, e interésanos coñecelo e controlalo en todos os seus detalles, aínda que con iso se perda boa parte da maxia que a envolve.
