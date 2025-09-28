Mulattieri, el gol y el efecto contagio / Fernando Fernández

El Deportivo redescubrió la aspereza de Segunda después de semanas en las que saltaba de nube en nube, de goleada en goleada. Nada grave, nada que no aguardase en el camino. Entre las virtudes y los males que metió en la coctelera del empate, está sin duda la incapacidad para matar el partido, para cerrarle la cremallera. Hay jugadas incomprensibles, como la de Yeremay, que habría embocado en 999 de 1.000 ocasiones que se le hubiesen presentado en las mismas condiciones. También hay detalles que plantean disyuntivas, bifurcaciones futuras en el camino.

Mulattieri ha sido capaz de hacerse con la titularidad en el Dépor en pugna con el pichichi de Segunda División, que además es el delantero que ya lleva meses en la caseta. El asentado, al que más conocen, el que ya se hinchó a meter goles en verano. Una ventaja que desapareció de un plumazo en cuanto el italiano cruzó la puerta de Abegondo. Un gol por cinco es la proporción de tantos en Liga a favor de Zakaria Eddahchouri. Y la apuesta de Hidalgo es comprensible, también justa. Una dejada, un control orientado, una buena arrancada, un pase en profundidad, una presión quirúrgica... El ariete de La Spezia ha sido tan terapéutico para el juego del equipo, le ofrece tanto a esa manada de voraces enganches que tiene por detrás, que pasa a ser una cuestión menor que su nombre no aparezca en el luminoso. Desde que cazó ese cabezazo con una parte indeterminada de su cuerpo entre la cabeza y la nariz en Leganés, se le han resistido las redes. Una pelota al palo en Mendizorrotza, un cabezazo arriba ante el Huesca, un par de ocasiones que malogró frente al Eibar... Y aun así, al Deportivo le sobró de manera holgada en la mayoría de sus partidos para metérselos en el bolsillo y engordar su casillero. Casi todos, menos en el de Ipurua.

Al Dépor le vendría muy bien contar con un 9 hambriento en cada partido, de esos que desligan el juego del remate. El equipo ha demostrado que tampoco necesita sí o sí el gol de Mullatieri para encaramarse a la zona noble de Segunda. Tiene muchos más recursos sobre el terreno de juego, le puede ayudar de otra manera el ariete traído del Sassuolo. A jugar más que a marcar. El equipo coruñés no necesita que el italiano sea la pesadilla de los porteros rivales, pero sí precisa que Samuele no tenga una relación tóxica con el gol. No es la exigencia de que sea un ariete de 20 tantos, de esos que firman medio ascenso, pero que al menos tenga un contacto fluido con el gol. Que caiga alguno de manera regular, que sea una opción de remate fiable en el área para que su fútbol no se acote, no se empequeñezca, sobre todo en el área, que no haya piedras en la mochila del 9 que le impidan fluir en el resto de facetas, esas en la que llena los ojos. Las rachas oscuras, aunque el equipo no dependa de su pólvora, acaban muchas veces teniendo un efecto contagio en el fútbol y que Mulattieri jugase peor sí que le haría más daño al Deportivo actual.

Antecedentes en la Serie B

No debería ser esa falta de gol un problema para el delantero italiano si se atiende a su historia reciente en el fútbol profesional, aunque siempre habrá matices entre el nivel de la Serie B y el de la Segunda División. Tiene 25 años, le sobra tiempo para destaparse aún más, pero Mulattieri ya luce, en sus experiencias anteriores, nueve goles en 1.618 minutos con el Sassuolo y 12 con el Cremonese en 1.501 en un rol en el que alternaba la titularidad con periodos de presencia en el banquillo. Ambas aventuras zanjadas con un ascenso a la Serie A. Ahí sí que hubo fluidez, en todo; que se mantenga.

Zakaria Eddahchouri celebra su ‘hat trick’. / | LOF

Si en algún momento no está o Hidalgo no lo ve, ahí estará Eddahchouri, que muchas veces parece en el antípodas del transalpino. Duerme pensando en el gol, le altera no conseguirlo, todo lo que hace en el campo es pensando en la portería contraria, le sale un sarpullido si está lejos del 40x16. Una obsesión. El juego a veces parece que le incomoda, porque por él viviría en el área y saciando su voracidad. Es innegable que, al circuito de ataque del Dépor, le sientan mejor un delantero como el italiano. De hecho, lleva meses demandándolo después de que Iván Barbero no terminase de asentarse en el puesto en una categoría profesional. Pero esa sensación de tiburón del área que desprende el holandés es también impagable, encaja incluso mejor con el rol de revulsivo, porque es capaz de activarse de manera casi instantánea. La sublimación fue su partido ante el Mirandés. Cuatro o cinco balones tocados, tres goles.

De los genes al campo

Hay contagios ante los que hay que estar atento, porque luego son imposibles de parar. Hay otros a los que hay que dar rienda suelta. Hace unos días Dani Barcia sorprendió confesando en una rueda de prensa que era familiar lejano de Miguel Loureiro, que compartían parte de su genética. Si se atiende a sus condiciones o a sus mayores cualidades sobre el terreno de juego, no pueden estar a priori más alejados, pero cada partido que pasan juntos encajan mejor. Fusión. Se complementan, se exigen, se obligan a igualar lo que no han tenido cada uno hasta ahora. A quien le está sentando especialmente bien ese nuevo binomio es al central de O Temple. Luce foco, concentración, va a todo, pero medido, sin escatimar, sin evadirse. Lucha contra estigmas de una supuesta blandura o de carácter frío y, desde luego que ya es otro futbolista después de un verano titubeante y de un arranque de temporada fuera de casa muy mejorable. En Eibar fue el líder de la defensa: achicando, jugando, mandando... Una pena esa última jugada.

A Barcia le ha realzado también ese tanto al Sporting. Marcar goles no es desde luego el mayor de sus cometidos, pero a veces esas explosiones, esos reconocimientos públicos, son espaldarazos que reafirman en otras facetas del juego, que impulsan la confianza. El techo del zurdo solo está en su mentalidad, en su capacidad para curtirse y endurecerse porque fútbol e inteligencia táctica le sobran para competir con cualquiera e ir subiendo con el Dépor hasta donde haga falta.