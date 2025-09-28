Concierto de The Lemonheads. / LOC

Son las 22.45 horas. Suena el Mr. Crowley de Ozzy Osbourne. Con unos erráticos pasos de ballet irrumpe Evan Dando en el escenario. Estamos en la sala Inn de A Coruña, en el festival Noites do Porto. Se supone que hemos venido a ver un concierto de The Lemonheads. Y sí, lo fue, pero no el que esperábamos. Porque los mecanismos de la nostalgia a veces van por libre.

Cuando ves La noche del cazador (Charles Laughton, 1955) hay algo que impacta más que la trama en sí: el himno Leaning on the Everlasting Arms. La interpretación en la pantalla de esa canción religiosa es tan sobrecogedora que aún tiempo despues de ver la peli no puedes olvidarla y te sorprendes tarareándola en diferentes situaciones cotidianas. Que a los 5 minutos de empezar su concierto Dando entonase este mismo estribillo resultó tan inquietante como premonitorio.

En el filme, Robert Mitchum interpreta a un psicópata con una percepción deformada de la realidad. Esa visión alterada del mundo que lo rodea coincide con la que pareció sufrir Evan Dando al subir al escenario coruñés e intentar interpretar alguna de sus más celebres composiciones. El desfase entre lo que él creía que estaba haciendo sobre las tablas y lo que el público recibía era total.

Porque en su psique, el rubio cantautor deconstruía sus canciones a lo Bob Dylan, que lleva décadas levantando furibundas críticas por alterar hasta el tuétano sus más sonados clásicos. Y no era así. Lo que vimos fue a un tipo desorientado olvidando sus propias letras, parando temas a la mitad y farfullando fragmentos de cualquier cosa, desde la citada Leaning on the Everlasting Arms a riffs de Queen.

Seguro que en su cabeza la banda abrazaba el noise galopante de los Crazy Horse de Neil Young, cuando en realidad se veía a un batería confuso y a un bajista con cara de agobio, intentando acompañar de algún modo la ruidera que montaba su jefe a la guitarra. Y a un pipa que parecía estar ahí, en una esquina, de gabinete de crisis.

No obstante, hubo un par de momentos en lo que eso sí que pareció un concierto de The Lemonheads. Dos o tres temas que sonaron a algo y que hicieron que el público, talludito en su totalidad, pegara algunos botes. Bien es verdad que algunos optaron por marcharse antes de seguir contemplando a un ídolo de su adolescencia en ese estado. Aunque otros muchos se quedaron, parlotendo a voces e incluso riéndose de Dando y sus delirios.

La nostalgia nos hace querer revivir sensaciones pretéritas y eso es muy complicado. Todos los presentes esperaban oir Big Gay Heart, My Drug Buddy y rememorar su cada vez más lejana juventud. Quizás eso no sea posible. Tanto el público como los artistas evolucionan, cambian, progresan o se estancan, siendo imposible que emisores y receptores vuelvan a coincidir en el mismo punto exacto que a mediados de los 90.

No se puede dar al público todo lo que desea, pero en el caso de The Lemonheads el recuerdo de su pasado es especialmente lastrante. Fue una banda icónica del grunge, con una imagen potentísima y un éxito masivo que marcó a toda una generación. Por eso ver la decadencia de su líder plantea algunas preguntas. ¿Sigue sobre los escenarios porque quiere u obligado por sus circunstancias? ¿Es la nostalgia el único motor cultural de toda una generación? ¿Estarían mucho mejor otros contemporáneos suyos que se quedaron por el camino?