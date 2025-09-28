Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Castro Santos

O noso futuro enerxético

O cambio climático é a ameaza máis significativa para o medio ambiente natural e a saúde humana neste século. Non só contribúe ao aumento das temperaturas globais e do nivel do mar, senón que tamén aumenta a frecuencia de fenómenos meteorolóxicos extremos, eleva os niveis de CO2, altera os patróns de saúde e pon en perigo recursos esenciais (alimentos e auga).

O mundo tamén se enfronta actualmente a unha crise enerxética. A demanda mundial de enerxía está a aumentar e os combustibles fósiles, ademais de estar intrinsecamente ligados a problemas ambientais, teñen unha dispoñibilidade limitada.

Ademais, a escalada dos conflitos en Oriente Medio e a guerra en curso de Rusia en Ucraína chamaron a atención mundial sobre algunhas das rexións produtoras de enerxía máis importantes do planeta. De feito, a incerteza xeopolítica está a poñer de manifesto as vulnerabilidades do sistema enerxético global, independentemente da tecnoloxía ou a xeografía.

Neste contexto, as enerxías renovables poden ser a solución para reducir o cambio climático e minimizar a dependencia enerxética externa. Estas teñen unha serie de vantaxes, xa que son limpas, practicamente inesgotables e non implican a emisión de gases de efecto invernadoiro, como é o caso dos combustibles fósiles, o que reduce os danos ambientais. Ademais, nos últimos anos producíronse grandes reducións de prezos xerais para moitas tecnoloxías de enerxía limpa. Non obstante, os principais desafíos aos que se enfronta a transición enerxética son eminentemente o consumo de enerxía fósil, a incerteza política e a dinámica demográfica.

Hai dous tipos principais de enerxías renovables: terrestres e mariñas. Nas últimas décadas, as enerxías terrestres, como a eólica, a solar e a hidroeléctrica, experimentaron un desenvolvemento notable. Non obstante, tanto as tecnoloxías terrestres como as mariñas teñen as súas propias vantaxes e desafíos.

Por unha banda, a tecnoloxía terrestre ofrece custos de instalación e mantemento máis baixos, facilita a integración da enerxía producida na rede eléctrica e é menos complexa de instalar. Non obstante, a xeración de enerxía terrestre require unha predición precisa das condicións e velocidades do vento. Ademais, pode xerar molestias nas comunidades próximas debido ao impacto visual e acústico, e existe unha limitación de lugares axeitados para a instalación de parques. Por outra banda, a tecnoloxía mariña ten varias vantaxes: proporciona espazo abundante para a instalación do parque, elimina o risco de queixas por impacto visual ou acústico e os ventos alcanzan velocidades máis altas, con menos turbulencias.

Non obstante, as plantas mariñas son máis custosas en termos de instalación e mantemento, poden ter conflitos con outros usos do mar e o acceso restrinxido dificulta a monitorización e o mantemento durante o funcionamento da planta. Espérase que as localizacións mariñas desempeñen un papel fundamental para satisfacer as futuras necesidades de enerxía limpa da sociedade. Existen varios tipos de enerxías renovables mariñas: enerxía solar fotovoltaica (FV) mariña, enerxía eólica mariña, enerxía das ondas, enerxía das mareas, enerxía das correntes, enerxía do gradiente de salinidade e enerxía térmica oceánica. Todas elas en diversos estados de progreso, sendo a máis desenvolvida a enerxía eólica mariña.

España conta con varias normativas en relación coa enerxía eólica mariña: a Folla de ruta eólica mariña e enerxía do mar en España de 2021, o «RD 150/2023, de 28 de Febreiro, polo que se aproban os plans de ordenamento do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas», que determina as Zonas de Alto Potencial para o Desenvolvemento da Enerxía Eólica Mariña (Zaper) (ver Figura 1), e o «RD 962/2024, de 24 de Setembro, que regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fondes renovables en instalacións situadas no mar» o que indica que esta enerxía xa é máis presente ca futuro.

Segundo datos do Ministerio, hai setenta e catro proxectos eólicos mariños en trámite de avaliación ambiental actualmente en España. En concreto, hai vinte e catro proxectos en trámite en Galicia, cun tamaño medio por parque de 596 MW.

Polo que o noso futuro enerxético virá da man da enerxía xerada no mar e contará cunha independencia enerxética maior que nos últimos lustros.

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP 2025

El tiempo en Valdoviño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Santa Comba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
