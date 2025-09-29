En defensa del error

Soy implacable. Eso me dicen en casa. También fuera, aunque la definición se amplía un poco, o quizás se ajusta más, al considerarme, quienes mejor me conocen, demasiado inflexible. Si me atengo, como suelo hacer, a la rigidez de las palabras, ser implacable me convierte en alguien «que no se puede aplacar», es decir, «amansar, suavizar, mitigar». Busco sinónimos, en un intento por reconocerme en el lenguaje usado para describirme, y encuentro varios afines a implacable, riguroso, inflexible, severo, duro, y lo mismo con los antónimos, aplacable, tolerante, flexible, todos opuestos a lo que en teoría soy. La identidad, en constante construcción, es un concepto mudable, por eso somos muchos los escritores que la perseguimos, descubrirla, intuirla al menos, en nuestros libros. Yo lo llevo haciendo diez años ya, los transcurridos desde que publiqué mi primera novela, una década durante la que he aprendido aquello que dice Philip Gourevitch: «Uno no escribe lo que pretende escribir. Escribe lo que puede escribir». Y en ese puede están contenidos todos los condicionantes externos a la escritura, desde el tiempo disponible a la economía y los recursos, pero también los internos, esos mecanismos fascinantes y misteriosos que rigen las mentes creadoras. Al mirarme en el espejo de mi literatura, me reconozco en esa implacabilidad que me achacan en casa. El reflejo que me devuelven mis textos es el de alguien muy estricto, inflexible. La última vez que lo escuché, eres implacable, fue hace unos días, aunque es una consideración que aparece con frecuencia en las conversaciones domésticas. Recuerdo una partida de cartas en la que mi sobrino Rodrigo, el mayor, que en unos días cumplirá 8 años, esgrimió, para ganar, unas reglas diferentes, que se había inventado con sus amigos, y terminamos discutiendo porque yo, cartesiana y cuadriculada, no las acepté. Si soy así, capaz de renunciar a la diversión del juego, infantil o no, es porque no me permito el error, ni la equivocación, y menos aún el fracaso. Soy implacable, sí, pero especialmente conmigo misma. El síndrome de primera de la clase me persigue desde párvulos, cuando salía a recitar las poesías de Gloria Fuertes que había memorizado los días previos. Trataba, supongo, de compensar mis otras carencias, la niña que todos, también mis padres, esperaban que fuera y nunca sería. Encarnando la supuesta perfección, pese al estigma de ser la empollona de la clase, no se darían cuenta de lo demás, de todo lo demás. Todavía tengo pesadillas en las que suspendo un examen, y eso que nunca bajé del notable, el resto era para mí equivalente al insuficiente. Así fue en EGB, luego en BUP y COU y, por supuesto, en la universidad. Y así sigue siendo hoy en mi trabajo, en mi vida, y en mi escritura. Pero, como digo, la identidad es mutable, puede cambiar, lo mismo que la opinión. De ahí que en los dos últimos años haya vuelto a menudo a la lectura de En defensa del error. Un ensayo sobre el arte de equivocarse, de Kathryn Schulz. Porque «todo error es optimismo. Erramos porque creemos, por encima de todo, en nosotros mismos». Ojalá termine siendo para mí, como lo fue para ella, «una lección desesperante y un placer sin parangón».