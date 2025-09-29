¿Por qué solo engorda Vox?

Desde las elecciones de 2023, la guerra sin cuartel domina la legislatura. Feijóo acusa a Sánchez de haber sido investido con un pacto inconstitucional —la amnistía a Puigdemont—, de desmembrar España, y de carecer de mayoría por no haber aprobado ni unos presupuestos. Sánchez replica que su Gobierno encarna la España plural y que la economía crece más que la media europea y se crea empleo.

Resultado: hoy el PP tendría un 2,4% menos de votos que en 2023 y el PSOE caería 4 puntos. El único partido que crece es Vox, que sube 5 puntos al pasar del 12,4% al 17,4%, según la última encuesta de El País. Más sorprendente aún es la del ABC, en la que Vox sube al 17,9% y casi dobla su número de escaños —salta de 33 a 61— mientras que el PP se queda con los mismos de 2023 (137) y el PSOE cae de 121 a 107.

¿Por qué sólo sube Vox? Cierto, hay un fenómeno mundial de prevención (o rechazo) a una creciente inmigración. Y la victoria de Trump en 2024 está estimulando a la extrema derecha europea. ¿Es esta la única razón? Sin duda, la inmigración cuenta, y la tendencia será difícil de invertir, porque el declive demográfico europeo obliga a recurrir a la mano de obra extranjera. Y no solo en la construcción, los cuidados o el turismo.

Pero los fallos del sistema político también engordan a Vox, que en junio-septiembre se ha disparado nada menos que tres puntos, hasta el 17,9% según ABC. Y en verano lo más grave ha sido la terrible ola de incendios, sin precedentes, que ha mostrado que el Gobierno y el PP se echaban la culpa mutuamente y que, además, la cooperación entre el Gobierno central del PSOE y las comunidades autónomas del PP era muy escasa. Mientras, España ardía.

Pero si los dos grandes no acuerdan absolutamente nada y se denigran cada día más, puede pasar que el beneficiario sea un tercero que pueda encarnar la protesta al no tener responsabilidades de gobierno. En la descalificación mutua y constante muchos electores del PP creerán que la culpa es del PSOE sanchista. Y los socialistas que, «con este PP», no hay nada que hacer. Pero habrá electores decepcionados que sientan que, si ninguno de los dos quiere y sabe pactar para abordar las urgencias, lo mejor es votar a Vox, el único que hoy encarna la protesta. Podemos pudo liderarla en 2014 —cuando el paro llegó al 26%— pero no hoy, cuando ha caído al 10%, se está creando empleo y Pablo Iglesias y Yolanda Díaz han sido vicepresidentes del Gobierno.

Y aunque el paro haya caído, hay muchos y graves problemas difíciles de solucionar y en los que los dos grandes partidos no solo divergen totalmente, sino que no hacen ningún esfuerzo de aproximación. Según la encuesta de El País, el 76% cree que el acceso a la vivienda está peor que en 2023 y, sin embargo, el Gobierno y el PP no han sabido pactar nada de nada. E incluso no han sabido reformar la ley del suelo, asunto en el que ambos están de acuerdo. Quizás eso explique que Vox sea hoy el primer partido entre los menores de 35 años, los que más sufren por el precio de la vivienda.

Y hay asuntos más generales que indican que el mínimo de cooperación entre los dos partidos, que exige la Constitución, se está ignorando. Ahí está el gran retraso, saltándose todos los plazos fijados, en la renovación de dos órganos tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Si el PP y el PSOE no saben pactar nada, y por eso no se resuelven asuntos tan esenciales como la vivienda o el gobierno de los jueces (la demora fue de cuatro años y el pacto solo se logró con la vergonzosa mediación de Bruselas), la lógica conclusión es que el sistema funciona mal. O no funciona. Y puede haber muchos ciudadanos decepcionados que se inclinen por un partido ajeno al sistema y que proteste con fuerza. Aunque sus propuestas sean poco razonables. Y hoy el único partido fuera del Gobierno y del sistema es Vox.

Cuanto más debilitados por las mutuas descalificaciones acaben Sánchez y Feijóo, más gente será tentada por Vox. Feijóo pide cada día la dimisión de Sánchez y Sánchez siempre acusa a Feijóo de reaccionario. Mientras, Abascal calla y sube en las encuestas porque los otros dos —insultándose— desprestigian el sistema y trabajan para él. ¿No se dan cuenta?