Los de fuera
Necesitamos inmigrantes para los trabajos que no quieren los españoles, aseguran los empresarios sin aclarar si es a ningún precio o al precio que ellos ofrecen. Es igual; nadie lo discute. Necesitamos trabajadores de fuera para explotarlos más que a los nacionales, que están algo más defendidos de la miseria por la familia o por las administraciones. Los indefensos trabajan más horas, más barato, en peores condiciones y, aunque viven en malas circunstancias, todavía ahorran para mandar algo a su país.
Todos contentos. Así se pueden mantener los precios (y comprar fruta a pesar de la inflación) y mejorar los beneficios, sean altos y den para estar en la lista de milmillonarios, sean bajos y permitan que sea negocio lo que nunca lo sería sin explotar a los inmigrantes.
Pero como traen una pobreza que no gusta (cuando son ricos da igual que tengan harenes y recen hacia la Meca o que paguen suelo y sol con corrupciones petroleras, trata de blancas o narcotráfico) hay que evitar que molesten a los nacionales menos explotados a los que salen socialmente caros esos céntimos que ahorran en la fruta, que se sienten perjudicados por vivir junto a ellos porque no comparten sus costumbres o valores (básicamente «valores» es igual a religión).
Sí, son problemas de pobres, pero están ahí y esa gente vota. Hay que regular, eso que está bien para las personas y mal para los negocios. Llamémoslo ordenar, que a nadie le gusta el desorden. Que la frontera funcione como una oficina de intermediación laboral. Falta personal: adelante. No hay trabajo: vuelva usted mañana. Los explotados de fuera han de parecerse lo más posible a los de dentro: misma lengua, mismo Dios, tono de piel parecido. O se portan bien o los echamos para que se note la diferencia entre ser de aquí y no serlo.
Pese al esfuerzo de comprensión no logro entender esa parte. El que delinca tendrá que cumplir su pena. Esto no es el paraíso terrenal, es un estado de Derecho y todas las personas, instituciones y el propio Estado están sometidos a las leyes.
