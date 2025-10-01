Ludopatía y éxito empresarial

¿Qué tal están? Ya ven, el paso del tiempo continúa su implacable devenir, y un nuevo mes de octubre llama a nuestra puerta. Días intensos en el plano internacional, que a menudo ocupa muchas de las miradas de quienes compartimos nuestra opinión en periódicos como este. Pero, más allá de todo ello, la vida sigue también en el plano más doméstico y cotidiano, con muchos más aconteceres que también merecen un comentario o un análisis. No son temáticas tan de relumbrón como lo más florido y contundente que se cuenta en las primeras planas de cada momento en nuestro planeta, pero no cabe duda de que su influjo condiciona, y a veces mucho, la vida de las personas…

Hoy quiero incidir y hasta insistir en algo tan sencillo y a la vez tan complejo como es la práctica del ejercicio de la coherencia. No es fácil, lo sé... Pero, si uno trata de asumir y abrazar tal valor, las respuestas a difíciles preguntas cotidianas salen de corrido. Renunciando a mucho a veces, sí, pero a cambio de sosiego, tranquilidad y una conciencia muy tranquila. Y es que lo contrario puede llegar a ser verdaderamente terrible, ¿no les parece?

Reclamo coherencia a veces cuando, por ejemplo, veo felices con la coincidencia de cuatro o cinco enormes barcos repletos de turistas a las mismas personas que pregonan que hay que avanzar en transporte público y en otro modelo de movilidad menos sujeto al vehículo personal. No quiere decir esto que esté en acuerdo o desacuerdo necesariamente con alguna de las ideas que sostienen. Lo que digo es que algunas de ellas, esgrimidas juntas, llegan a ser incompatibles. No puedes criticar a los motores térmicos por su papel contaminante, como así es, y a la vez pensar que esos impresionantes cruceros —con enorme impacto en tal línea— no pasan una factura a la atmósfera mucho mayor que todo un gigantesco parque de coches. Soy de los que piensan que hay que avanzar en movilidad verde, sí, pero entonces habrá que ser coherente, por mucho que nos duela por nuestra hostelería u otros sectores… Estar a Dios rogando y con el mazo dando es difícil, y a veces al hacerlo se nos pueden ver las costuras de unos razonamientos en realidad poco sustentados por nuestra praxis. Y, miren, contradicciones tenemos todas y todos, pero estarán de acuerdo conmigo en que debemos trabajarlas…

Pero, puesto el ejemplo anterior, en realidad los mimbres que hoy quiero tocar son otros. Y es que para mí el éxito empresarial no es sinónimo siempre, en un ejercicio de coherencia, de un beneficio para la sociedad. Seguro que quien fabrica y vende minas antipersona, misiles balísticos o munición para ametralladoras pesadas está encantado con un aumento del clima prebélico y del enrarecimiento del ambiente internacional pero… ¿es esto último bueno para la sociedad? Yo defenderé que no, claro. Y creo que, en conjunto, estaremos de acuerdo con ello. Y es que, al margen de la necesidad de un cierto nivel de gasto en defensa, que esto crezca en una espiral de belicismo no ayuda a una resolución pacífica de los problemas.

Pónganse ahora en el caso de la ludopatía creciente, por un lado, y del éxito empresarial de grupos que geográficamente nos son muy cercanos. ¿Podemos alegrarnos por lo segundo, cuando verdaderamente su expansión y triunfo económico está basado en la expansión de una lacra que afecta cada vez más a sectores muy vulnerables, como el de los más jóvenes? Yo, sin ánimo de atragantarle el brindis a nadie, diré que no. Y creo que la laxa reglamentación al respecto todavía en nuestro país es un problema que agrava el diagnóstico. Hay enormes grupos del ramo en torno a nuestra ciudad que facturan millones y millones en el mundo entero, pero… ¿y qué? Si lo hacen destruyendo el sosiego de las familias y el equilibrio mental de las personas, su éxito se convierte en verdadera ponzoña para la sociedad. Creo sinceramente que no es algo de lo que podamos estar orgullosos.

¿Les parece demasiado riguroso mi análisis? A mí no, y creo que las propias instancias oficiales también deberían pensarse sus propias estrategias, por incurrir a veces también en francas contradicciones. En muchas ocasiones —y aquí ha ocurrido— tienen sus intereses vinculados a sectores que producen daño social y, en particular, sanitario. Y, por otra parte, blanquean su propia posición al respecto con campañas de sensibilización donde de alguna forma culpan a la ciudadanía de haber caído en lo que ellos mismos han fomentado… ¿Se dan cuenta de que esto podría ser aplicado, por ejemplo, a la industria del tabaco? ¿O qué me dicen de tantos eventos de exaltación —a veces desde lo público— de productos altamente perjudiciales para la salud y nocivos para la sociedad, como todo lo que tiene que ver con el alcohol? Sí, ya sé que el filtro cultural que aquí se aplica va a propiciar que muchos de ustedes me llamen exagerado, pero… ¿es así o no?

En fin… Tengan ustedes cuidado con la ludopatía creciente, sobre todo si tienen hijos en la adolescencia. La cosa está que arde y, si se fijan ustedes, es muy potente la eclosión de todo tipo de propuestas en tal ámbito en los últimos tiempos… Si analizan la evolución de las cuentas y el actual músculo financiero de muchos de esos grupos, la suerte está echada… Y es que está claro… O, si no, ¿de dónde creen ustedes que sale el dinero que ganan a espuertas?