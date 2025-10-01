La reina descabezada

«Todas las miradas estarán puestas en ti». La recia emperatriz María Teresa de Austria se despidió de su hija María Antonieta con esas palabras. La niña tenía 14 años cuando su familia la envió a Francia para sellar la alianza con la dinastía borbónica. La adolescente, a medio hacer, llegó al país de sus enemigos en 1770 y el mismo día de su boda, en un incendio causado por los fuegos artificiales de la celebración, murieron 132 personas.

Stefan Zweig, que hizo de la vida de la infeliz un clásico de la biografía contemporánea, la retrató, en aquellos primeros años versallescos, como a la doncella caprichosa, eternamente insatisfecha, incapaz de encontrar calma en algo, que pasó de los juegos infantiles a las diversiones palaciegas, insaciable en su ansia de vivir.

Ajena al devenir de la historia, María Antonieta se nos representa como una mujer ni buena ni mala, ni sagaz ni estudiosa, atenta únicamente en su bienestar, sin salir nunca de su particular patio de recreo, rodeada de aduladores. Ni sabía ni le preocupaban el gobierno ni el poder, ni los asuntos de Estado. Impelida por las fuerzas de la dialéctica histórica hacia un final que nunca hubiera podido llegar a imaginar, fue poco más que un juguete en manos del destino.

«Todas las miradas estarán puestas en ti». La princesa, luego reina, se tomó al pie de la letra las palabras de su madre. Estrenaba entre 80 y 90 vestidos al año y cuatro pares de zapatos cada semana. Nada extraordinario para una reina de Francia. Nada que sus antecesoras no hubieran hecho ya. Ella, despreocupada, siguió haciéndolo mientras sus súbditos se morían de hambre. Si algún talento hay que reconocerle a María Antonieta es el buen gusto. Poco más. Con una Revolución de por medio, que puso patas arriba el mundo occidental, ella, desinteresada o inconsciente, ha pasado a la historia como la reina del estilo.

El Victoria & Albert Museum de Londres inauguró la exposición Marie Antoinette Style, que hasta marzo de 2026 reúne más de 250 objetos personales: sus zapatillas de seda, sus vestidos, sus joyas y, como contrapunto dramático, la última carta que escribió en prisión.

Manolo Blahnik, seducido por la reina francesa, es uno de los patrocinadores y ha aprovechado para lanzar una colección cápsula de zapatos inspirados en ella, que, es de suponer, solo podrán permitirse sus dignas sucesoras contemporáneas. Pobre Maria Antonieta, personaje trágico que ha devenido en reclamo publicitario.

«Todas las miradas estarán puestas en ti». La reina destronada, sentenciada a muerte por traición a su pueblo, debió recordar esas palabras al subir al cadalso en el que debía ejecutarse su sentencia. Muñeca descabezada, otra víctima de la historia, que no distingue entre ricos ni pobres, no entiende de buenos ni malvados. Allá vamos todos, arrastrados por las incontrolables corrientes que hacen avanzar a la humanidad.